Castelluccio, in escursione per lo spettacolo della fioritura

Castelluccio di Norcia (Perugia), 7 luglio 2019 - È tornato l’incanto, la fioritura delle lenticchie ha colorato il versante del Pian Perduto e la Forca di Presta a Castelluccio di Norcia. Colori più tenui, quest’anno, per il caldo eccezionale. Ma chi vive e lavora a Castelluccio e non l’ha mai abbandonato, nonostante la distruzione e il terremoto, aspetta la pioggia per rivedere l’intensità dei colori. Intanto oggi (domenica) rendono omaggio al borgo le guide dell’Aigae. Il vicepresidente nazionale Guglielmo Ruggiero spiega il percorso: «Saremo a Forca di Presta ed arriveremo sul Monte Vettore. Cammineremo nel territorio di confine tra le Marche e l’Umbria nel parco Nazionale dei Monti Sibillini. Partiremo dai 1535 metri di Forca di Presta per arrivare ai 2476 metri della cima del Vettore, la più alta dei Monti Sibillini. Quando si comincerà a salire si vedrà in lontananza la piana di Castelluccio piena di colori bellissimi che si possono ammirare proprio tra la fine di giugno e i primi di luglio». Partenza alle ore 7.30 da Montesilvano, alle 9.30 da Teramo. La seconda escursione invece partirà alle 9 da Norcia. Intanto contempliamo la bellezza della fioritura nelle foto di Nicoletta Coccia.

Ultimo aggiornamento il 7 luglio 2019 alle 00:27