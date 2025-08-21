Zoia, il jolly di qualità. "È l’unione che fa la forza. La Vis ha i ragazzi giusti»

Per il momento è infortunato dopo la brutta botta rimediata nel derby di Coppa Italia con la Sambenedettese, ma conta di tornare al più presto a disposizione. Dopo esser stato un pilastro della costruzione "stelloniana" nella scorsa stagione, per Riccardo Zoia anche questa nuova annata si prospetta all’insegna della duttilità: "Anche in questa fase di preparazione estiva ho lavorato sia da braccetto di difesa che da esterno di centrocampo. Non c’è una posizione che prediligo. Dove mi mette il mister io gioco, cercando di dare sempre il massimo. Quest’estate avendo ancora tre anni di contratto con la Vis non mi sono voluto interessare al calciomercato, pensando solo ad allenarmi e a offrire il massimo contributo per la squadra".

Conquistare punti in un girone così equilibrato sarà infatti tutt’altro che scontato: "Sappiamo che il campionato che inizia sarà ricco di partite difficili poiché, come si è già visto l’anno scorso, in serie C anche una gara abbordabile sulla carta può rivelarsi molto complicata. Gli avversari saranno tutti ostici e impegnativi, ma a mio parere è l’Arezzo, ad oggi, la favorita per vincere il girone. Tuttavia credo che anche Ascoli e Perugia quest’anno vogliano riscattarsi". Parole al miele poi per l’intero gruppo a partire dai suoi nuovi colleghi di corsia: "Robert Bocs è un giocatore sicuramente più offensivo rispetto a Sebastiano Ebano. Tecnico e bravo nell’uno contro uno è un giocatore che, proprio come Ebano, a me piace sia dentro che fuori dal campo. Sono infatti due bravi ragazzi, applicati, che ascoltano i consigli di tutti".

Zoia poi continua: "A dire il vero la totalità del nostro gruppo squadra è composta da gente che sa stare all’interno di un collettivo e, a mio parere, ciò può incidere anche sui risultati dell’intera stagione. Siamo tutti ragazzi per bene, che quando sono insieme riescono a fare gruppo. Senza questa coesione è dura. L’essere uniti fuori dal campo è stata la nostra arma in più nella scorsa stagione e lo sarà anche in questa. Insieme sappiamo come divertirci e questo aspetto, che va oltre a quello strettamente legato al calcio, è a mio parere fondamentale".

Lorenzo Mazzanti