Vis, non solo sponsor ma valori e solidarietà. Così cresce la grande famiglia biancorossa

Non solo calcio, ma anche valori, idee e solidarietà. La Vis si appresta a iniziare l’avventura in serie C con una società solida: "Grazie alla programmazione siamo diventati un club di riferimento in C e vogliamo crescere ancora", ha ribadito il presidente Mauro Bosco. Al suo fianco una serie di sponsor che portano valori. Da Lorenzo Campanelli di Lc mobili, che ha istituito una Fondazione che devolve offerte alle persone e agli enti bisognosi "perché lo sport deve servire anche a questo, a renderci felici", dice Campanelli, a Lorenzo Pizza e sua moglie Simona Marinelli con il marchio Italservice: "Dal calcio a 5 al Loreto basket abbiamo sposato idee e questa della Vis è una sfida nuova, giovane e molto stimolante". La novità della stagione è lo sponsor sui pantaloncini: Eco Costruzioni Srl di Michele Marcantognini, titolare e responsabile commerciale dell’impresa edile specializzata in opere di urbanizzazione di genere stradale, civile e industriale: "La collaborazione con la Vis è nata un paio di anni fa. Dopo averla conosciuta per motivi prettamente sportivi siamo rimasti affascinati dalla loro gestione societaria. Infatti oltre all’organizzazione interna, ci ha colpito fin da subito l’approccio che la Vis mantiene con il mondo giovanile. Per questa serie di fattori abbiamo dunque deciso di voler aiutare economicamente questo progetto. Oltre a essere entrato in contatto con tutto lo staff tecnico, ho avuto il piacere di conoscere il presidente Mauro Bosco, persona eccezionale poiché seria e altamente competente. Finché alla Vis rimarrà questo modo di operare pulito e corretto, credo che anche in futuro continueremo questa collaborazione".

Valori sportivi e solidali anche per Francesco Rossi, sponsor e titolare della ’24srl’, impresa di costruzioni che partecipa ad appalti pubblici e privati per la realizzazione e la ristrutturazione di edifici. È grazie a lui che è nato il progetto Salesi, con la Vis che anche quest’anno ha fatto visita ai bimbi dell’ospedale di Ancona portando doni e un sorriso: "Ce lo sentiamo – dice Rossi –, è un piccolo gesto per la nostra mission che, in campo e fuori, è quella dei giovani. Tre anni fa mio figlio è stato selezionato nei provini della Vis per giocare con l’Under 14 e grazie ad affinità lavorative con il presidente Bosco è iniziato anche questo rapporto di collaborazione con la Vis. In questo triennio abbiamo notato un percorso di crescita chiaro e interessante, con ottimi risultati. Credo che la Vis Pesaro si meriti il sostegno di imprenditori e sportivi perché ha lavorato e sta continuando a lavorare con un importante progetto di crescita. Siamo cresciuti di anno in anno e cresceremo ancora".

Lorenzo Mazzanti

Davide Eusebi