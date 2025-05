Verstappen, il poker sembra un miraggio

Forse Max Verstappen ha già capito di dover rinunciare al sogno di una quarta vittoria consecutiva al Santerno.

A Imola l’olandese si è imposto nel 2021, nel 2022 e nel 2024 (nel 2023 la gara fu cancellata causa alluvione). Il tracciato piace al campione del mondo in carica. Ma la Red Bull del venerdì, nonostante le novità introdotte sulla monoposto, non pare aver fatto il salto di qualità.

Deluso. Notoriamente Super Max le cose non le manda a dire. Nemmeno stavolta il tulipano ha scelto la diplomazia.

"È vero, abbiamo sperimentato soluzioni diverse. Alcune hanno funzionato ma, in definitiva, in pista non eravamo abbastanza veloci. Le qualifiche saranno fondamentali e per ora non siamo ancora dove vorremmo essere. La verità è che abbiamo bisogno di lavorare ancora parecchio per garantirci un bilanciamento ideale della vettura. Aggiungo che in assetto da gara sono stato superato dalle McLaren e non riuscivo proprio a tenere il loro passo".

Quattro decimi. Forse c’è un pizzico di pretattica, ma Helmut Marko, che in Red Bull svolge da sempre il ruolo di ascoltato consigliere, ha voluto addirittura…quantificare il ritardo dei Bibitari nei confronti della dominante McLaren. "Siamo più lenti di quattro decimi al giro – ha spiegato Marko –. In queste condizioni è difficile immaginare di poter lottare per il titolo…"

Voci. Intanto dietro le quinte si moltiplicano le voci sul futuro di Verstappen. Cambierà aria a fine stagione? Seguirà Adrian Newey alla Aston Martin? Oppure accetterà le offerte non nuove della Mercedes? E cosa farà Chris Horner, il capo di Red Bull, che secondo alcuni sarebbe disposto ad ascoltare le proposte di altri team?

Forse sarà una estate rovente, per i Bibitari.