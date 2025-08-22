Verona, al solito in trincea. Giovane e Nuñez: armi in più

Ogni anno l’Hellas Verona sembra partire in ultima fila. Nonostante i sudori freddi siano una prerogativa per i tifosi gialloblù (vedi spareggio salvezza nel 2023), quella che sta per cominciare sarà la settima stagione consecutiva per la formazione scaligera in Serie A. Ad un passo dall’esonero lo scorso anno, Paolo Zanetti ha trovato il bandolo di una matassa intricatissima e ha vestito la sua squadra di un abito di spietato pragmatismo, degno e fondamentale ingrediente di una salvezza conquistata con merito. Si riparte, quindi, dal 3-5-2 che è valso il mantenimento della categoria. In porta Montipò, alla quinta stagione a difesa della porta gialloblù. In difesa, la partenza di Ghilardi direzione Roma giallorossa è stata colmata dal ritorno di Valentini, il cui nuovo prestito dalla Fiorentina è uno dei colpi del mercato a basso costo dell’Hellas; dall’arrivo di Ebosse e dall’acquisto più di spessore del mercato scaligero: Unai Nuñez, centrale difensivo cresciuto e sviluppato nell’Athletic Bilbao, porta esperienza ad una retroguardia che la scorsa stagione ha dimostrato di essere tutto fuorché impenetrabile. Sugli esterni la conferma di Tchatchoua è la notizia migliore possibile per i tifosi dell’Hellas. In mediana ad affiancare Suslov e Serdar, che saranno i veri deputati ai cambi di spartito vista la partenza di Duda, arriva dal Getafe il classe 2004 spagnolo Yellu Santiago. Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, a disposizione di Zanetti è stato aggiunto alla rosa Giovane, attaccante brasiliano proveniente dal Corinthians. A far coppia con il neoacquisto, il candidato principale dovrebbe essere Sarr, con Rocha Livramento e Mosquera prime alternative.

L’Hellas Verona avrà bisogno di cominciare subito bene la stagione per evitare di rimanere invischiato in una zona calda che si prospetta molto affollata e ad alto tasso di pericolosità.