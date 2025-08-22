Messaggio per i naviganti: il Venezia ci prova da subito. Dopo la retrocessione dello scorso anno, la squadra si prepara per tentare l’immediata risalita. La pendenza è ostica, le contendenti sono tante, ma i lagunari, ai nastri di partenza, iniziano il campionato consapevoli di essere stati a pochi minuti dal mantenimento della massima categoria. Il rigore di Locatelli, che ha regalato la sospirata qualificazione in Champions alla Juve, ha contestualmente sancito il ritorno in Serie B del Venezia e l’addio di Di Francesco. Per sostituire il tecnico abruzzese, la dirigenza ha optato per una scelta solida come Giovanni Stroppa, forte dell’aggiunta di un altro tassello al suo mosaico da specialista delle promozioni: dopo aver portato il Foggia in B nel 2017, il Crotone in A nel 2020 e il Monza in A nel 2022, lo scorso anno ha conquistato l’ennesimo accesso alla massima serie sulla panchina dlla Cremonese. Pochi dubbi, quindi, sulle doti del tecnico che, peraltro, potrà fare i conti su una rosa non troppo diversa da quella che ha lottato con vigore per mantenere la Serie A. La cessione di Idzes al Sassuolo, infatti, ha fruttato 8 milioni subito reinvestiti per blindare una delle note più liete della scorsa stagione: il portiere Stankovic, il figlio d’arte che ha lasciato l’Inter e si candida per un ruolo da protagonista dopo le splendide qualità mostrate nella prima parte della scorsa stagione. A fare concorrenza al serbo, rientrato dal prestito a Pescara, arriva anche Plizzari. Il perno e direttore d’orchestra del centrocampo veneziano Nicolussi Caviglia appare sempre appetibile per varie società di Serie A, ma qualora restasse, rappresenterebbe un profilo fuori scala per la cadetteria. In attacco, partito Gytkjær direzione Bari, è stato acquistato dalla Juve Stabia Andrea Adorante, punta da 15 gol lo scorso anno.

Il Venezia ha giocato due delle ultime quattro stagioni in Serie A, la speranza è di mantenere il trend e regalarsi una nuova avventura nel massimo campionato, pur consapevole delle difficoltà e dell’alto grado di attenzione che richiede il torneo cadetto.