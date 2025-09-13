Veloci contro la violenza. ‘No One More’: Angeluss in difesa delle donne

Riflettori su Misano. Scena base il weekend della Moto3. Obiettivo, assistere (ovviamente) a una bella gara, ma anche e soprattutto tenere vivo il tema della lotta contro i femminicidi che Aurora Angelucci e Angeluss hanno voluto portare all’attenzione del motociclismo. Il motociclismo in rosa che nei giorni del Gp di San Marino avrà un suo... manifesto assolutamente particolare.

La speciale grafica della moto, che riporta i nomi delle vittime di femminicidio e il messaggio “No One More”, non è solo un’opera visiva: è appunto un manifesto sociale che correrà su uno dei palcoscenici più seguiti del motorsport. L’iniziativa “No One More” ha ricevuto il patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana.

Come già annunciato, la carena è all’asta su Charity Stars insieme ad altri oggetti selezionati, e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, che da anni opera concretamente e in modo essenziale in tutta Italia con centri antiviolenza, case rifugio e percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza.

Questa wildcard, promossa da Angeluss in collaborazione con MLav Racing, non è solo una partecipazione sportiva.

Il team sarà composto tutto da ragazze (ad esclusione del pilota, quasi a ribadire che uomo) e il box-paddock della Moto3 vivrà così giornate segnate dalla scelta di dire no all’orrore dei femminicidi e della violenza sulle donne.

Il pilota, dicevamo, è Marcos Ruda, giovane pilota spagnolo classe 2004, ha dimostrato il suo talento nelle categorie junior del CEV e nella Red Bull Rookies Cup.

Attualmente impegnato e in testa al Dunlop Campionato Italiano Velocità. La scelta di affidare questa corsa a un pilota uomo è stata profondamente ragionata, come ha avuto modo di sottolinea Aurora Angelucci.

Tornando alle ragazze di Angeluss, nelle varie competizioni a cui partecipano hanno collezionato 50 vittorie e 75 podi. Fra le protagoniste assolute, Luana Giuliani, che naviga nei piani altissimi del Campionato di Velocità Italiano e Alejandra Fernandez, la quarta ragazza nella storia a entrare nella Rookies Cup.