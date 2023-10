Unione Rugby Firenze, una squadra che è già pronta a stupire

Solamente due test nella preseason dell’Unione Rugby Firenze, ma indicazioni importanti per il duo in panchina formato da Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo. La prima amichevole della nuova storia dell’UR Firenze si è disputata lo scorso 17 settembre allo stadio Luigi Zaffanella contro il Rugby Viadana, formazione che disputa il campionato di Serie A Elite. È terminata con la vittoria dei Caimani, che si sono imposti con il punteggio di 26-21. Buona la prestazione della compagine fiorentina, che ha risposto colpo su colpo ai più quotati avversari, andando a meta con Bianchini, Stefanini, che ha firmato il momentaneo sorpasso, e Lo Gaglio, autore anche di una trasformazione, con Chiti che ha timbrato le altre due. Il secondo test, disputato il 23 settembre al Mario Lodigiani, ha visto invece l’URF dominare i pari-categoria del Rugby Livorno 1931, strapazzato con un sonoro 27-0 grazie alle mete di Biagini, Di Puccio, Lo Gaglio, Scotini e Cozza e la trasformazione di Chiti. Ora il debutto in campionato a Roma contro la Primavera Rugby.