Unione Rugby Firenze, prima gioia: l’Under 18 è promossa nell’Élite

In attesa del debutto in Serie A dell’8 ottobre, l’Unione Rugby Firenze inizia con il piede giusto la sua nuova avventura e raggiunge il primo, importantissimo obiettivo stagionale, centrando con l’Under 18 l’accesso al campionato nazionale di Élite, il massimo torneo giovanile d’Italia. I ragazzi, affidati alle esperte mani di coach Giuseppe Sorrentino, hanno conquistato la promozione andando a vincere la seconda gara del barrage sul campo del Modena Rugby 1965 con il punteggio di 0-15, dopo un match delicato, condizionato in avvio anche dal peso del fattore emotivo per la posta in gioco, ma che una volta sbloccato non ha più avuto storia. L’Under 18, diretta dall’head coach Sorrentino con gli allenatori Vito Caprio e Samuele De Simone, costituisce l’altra realtà importante del nuovo sodalizio nato dalla fusione tra Florentia Rugby e Firenze 1931 e parteciperà ai campionati sia nel girone regionale che in quello di Élite: “Abbiamo una sessantina di ragazzi che ne fanno parte e metteremo in campo due formazioni che saranno una risorsa anche per la prima squadra”. Il torneo di Élite si articolerà in due gironi da 10 squadre. I giovani fiorentini se la vedranno con altre due toscane, Unione PratoSesto e Livorno 1931, oltre a Colorno, Parma 1931, Capitolina Roma, Lazio 1927, Primavera Roma, Fiamme Oro e L’Aquila.