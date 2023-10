Unione Rugby Firenze, il nome fa la forza: «L'obiettivo è crescere su tutti i fronti»

Giocare insieme per arrivare alla meta. È il principio del rugby ed è anche l’ambizione della neonata Unione Rugby Firenze, che si prepara a vivere una stagione nuova in tutti i sensi, ma che non vuole porsi limiti. D’altro, canto quello dell’Unione è un progetto che porta con sé istanze importanti per la città, a livello sia sportivo che sociale, ponendosi come principale obiettivo quello di rilanciare il rugby fiorentino, che si riaffaccia in Serie A unendo le forze del Firenze Rugby 1931 e del Florentia Rugby. È il presidente Andrea Vannucci a illustrare il manifesto programmatico della nuova società, indicandone gli obiettivi a breve e lungo termine: « È il nome stesso a spiegare bene questa grande operazione: Unione Rugby Firenze, che rappresenta la volontà di due realtà molto marcate sul territorio di mettersi insieme con l’obiettivo di dare ai ragazzi la prospettiva di difendere i colori della propria città». Pienamente concordi i due presidenti protagonisti della fusione, per Gregorio Ciampa della Florentia: «È un progetto ambizioso, che ci stimolerà a cercare di formare ogni anno atleti in grado di competere a livello nazionale». Gli fa eco Fabio Stellini del Firenze 1931: «Occasione importante e intrigante, Firenze riparte dalla categoria che merita, il nostro obiettivo è di crescere insieme, più forti». Al campo penserà la coppia di allenatori, formata da Luigi Ferrero per gli avanti e Daniel Lo Valvo per i tre quarti che, contagiati dall’entusiasmo che pervade l’ambiente, non nascondono i loro ambiziosi obiettivi stagionali. Ferrero non ha dubbi: «Si alza l’asticella. È inevitabile dal momento che abbiamo questa opportunità di unire le forze. Dovremo essere competitivi su tutti i fronti con la comune voglia di imporsi con il Giglio fiorentino su tutti i campi d’Italia». Sulla stessa lunghezza d’onda Lo Valvo: «L’aria che tira è positiva, c’è stata subito sintonia tra staff e atleti e questo è un buon segnale. Ci sono i presupposti per fare una buona stagione». Oltre che con i senior, l’Unione Rugby Firenze sarà presente anche con l’Under 18, diretta da Giuseppe Sorrentino e che parte con l’obiettivo dichiarato di primeggiare nel girone élite: «Cercheremo di ottenere qualcosa di importante, come ho già fatto con tanti dei miei ex “guagliuncielli” negli anni passati».