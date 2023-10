Unione Rugby Firenze, i coach: prima rivali nei derby, ora insieme

Protagonisti di derby anche molto accesi fino alla scorsa stagione, sono ora la coppia chiamata a dare vita sul campo al progetto Unione Rugby Firenze, Luigi “Gigi” Ferraro e Daniel Lo Valvo, head coach rispettivamente di avanti e trequarti, sono pronti al via della nuova stagione, tra senso di responsabilità e voglia di non porsi limiti. Ferraro è un “purosangue” fiorentino, la sua carriera da giocatore l’ha iniziata al CUS e chiusa al Firenze 1931, dove ha aperto il nuovo capitolo da allenatore, partendo dall’Under 16. Campione d’Italia per due volte con Calvisano, è alla guida del Florentia dal 2017, lo scorso anno ha portato la squadra al secondo posto, valso il ripescaggio in Serie A per l’Unione Rugby Firenze. L’italo argentino Lo Valvo è cresciuto e si è formato come coach nel Firenze 1931, rugbisticamente parla la stessa lingua di Ferraro: «Con Gigi abbiamo tanto in comune, oltre allo stesso entusiasmo per questa nuova avventura, condividiamo una filosofia di gioco moderna, quindi riusciamo a trasmettere le nostre idee ai ragazzi in maniera più incisiva. Ci faremo trovare pronti».