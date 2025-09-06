Una festa per gli occhi. Nuovo look per i tifosi dalle Lesmo alla Ascari

L’autodromo di Monza corre verso il futuro. Per restare in scia ai circuiti moderni del resto del mondo. L’anno scorso il faraonico intervento di totale riasfaltatura della pista e realizzazione di nuovi sottopassi, quest’anno interventi temporanei per migliorare ancora l’accoglienza dei tifosi in attesa dei lavori strutturali che permetteranno al Tempio della Velocità di “vestirsi“ rispettando il “dress code“ di Liberty Media. Per il popolo della Formula 1 già sono state create due nuove tribune nei punti più iconici del tracciato, la zona Serraglio e le curve di Lesmo. Cresce il comfort anche nei posti prato: i gradoni sono stati ampliati e, per la prima volta, metà dell’area avrà una copertura. Ed è nata anche l’esclusiva area One Location: a disposizione 1.500 posti premium tra l’uscita della Variante Ascari e la Parabolica, con servizi di alto livello e vista privilegiata sulla pista. In prospettiva, invece, l’edificio a due piani che affaccia sul rettilineo di partenza, oggi sede di uffici, paddock e hospitality cambierà radicalmente. La direzione gara, gli uffici e la sala stampa saranno trasferiti in due nuovi edifici, battezzati Nuovo 1 e Nuovo 2, previsti entro metà 2026. Mentre la terrazza panoramica della palazzina box sarà coperta con loggiato e spazi lounge affacciati direttamente sul rettilineo di partenza.

E ancora, le tribune fronte corsia box saranno prolungate fino a coprire l’intera lunghezza dell’edificio, aggiungendo 821 nuovi posti.

Le tribune 23A e 23B, oggi segnate dal tempo e non conformi agli standard attuali, saranno ristrutturate: meno capienza - da 2.395 a 1.690 posti -, ma più qualità. Uno degli obiettivi sarà anche eliminare definitivamente i bagni chimici, per sostituirli con servizi igienici permanenti. La storica Tribuna Garden, risalente al 1955, diventerà una struttura metallica a due livelli, il primo dedicato al pubblico, il secondo a spazi ristoro e hospitality.

La Casa del Serraglio, edificio demaniale vincolato dalla Soprintendenza, sarà ristrutturata e convertita in un’esclusiva area hospitality. Stesso destino per l’ex Casa Brembo, che rinascerà come spazio eventi.

Marco Galvani