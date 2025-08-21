Un grande cantiere. Il Morgagni del futuro

Il vecchio stadio Tullo Morgagni si rifà il look per essere pronto per la serie C. L’impianto, inaugurato nel 1925, non ha mai subìto opere sostanziali fino all’estate del 2016, quando è stato ammodernato e la tribuna coperta è stata dotata di seggiolini numerati. Ora l’amministrazione comunale sta facendo una corsa contro il tempo per renderlo omologato per il derby contro il Ravenna dell’1 settembre, prima partita casalinga dei biancorossi fra i professionisti, con Sky e Rai Sport che trasmetteranno l’incontro in diretta.

La capienza è di 3.385 posti, disposti su due lati. Iil Comune ha terminato alcuni lavori, mentre altri saranno ultimati nei prossimi giorni. La tribuna, coperta, è a sua volta suddivisa in una tribuna centrale e due laterali. La gradinata, scoperta, è divisa in due settori: casalinghi e ospiti. Le opere in corso cambieranno decisamente lo stadio forlivese, rendendolo più sicuro, moderno e funzionale.

Sono comunque diverse le opere che da luglio fanno dell’impianto forlivese un grande cantiere. Nello specifico, il parcheggio destinato ai tifosi ospiti di via Campo di Marte è stato completato, mentre la sostituzione delle vecchie sorgenti luminose è stata fatta con nuove strisce led, con 500 lux di media e a novembre verranno effettuati altri lavori per salire fino a 800 lux. Anche la parte di illuminazione del velodromo Servadei è stata rinnovata, con implementazione dell’impianto elettrico e nuovo generatore.

Per quanto riguarda il rettangolo verde, i ledwall a bordo campo sono in arrivo entro il 26 agosto, mentre le modifiche alla recinzione dello stadio per ospitare i tornelli in zona spalti scoperti sono state completate, con l’innalzamento di una rete tra il campo di atletica ’Gotti’ e il viale Fairplay, con eliminazione delle panchine in disuso e la rimozione di tutte le scritte che imbrattavano i muri circostanti. Il Comune ha provveduto a lavaggio e riverniciatura delle gradinate scoperte, con la posa dei nuovi seggiolini bianchi, mentre una nuova recinzione antilancio è stata installata, così come i due tornelli del settore ospiti.

Completato il ripristino del sistema di videosorveglianza, con nuove telecamere e la verniciatura dei vecchi stalli del parcheggio a cura della società che saranno ultimati a breve, così come la riparazione delle buche sul viale Fairplay e la realizzazione di nuova segnaletica che è in fase di completamento.

Gianni Bonali