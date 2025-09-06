Un fine settimana da film. Musica, teatro e arte con un occhio ai Giochi

La festa della Formula 1. Monza e la Brianza in pista con un “gran premio“ di eventi per i turisti dei motori. I comuni vicini di casa dell’autodromo - Monza, Arcore, Biassono, Lesmo, Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta - offriranno appuntamenti gratuiti, tra spettacolo, cultura e intrattenimento per tutte le età.

A Monza, in particolare, il contenitore del FuoriGp animerà strade e piazze del centro storico. A cominciare da piazza Trento e Trieste, cuore della città e, questo fine settimana, della passione per la F1. Con la colonna sonora di Radio Italia, si alterneranno spettacoli, talk show, proiezioni e presentazioni sportive attorno al maxi schermo che oggi trasmetterà in diretta le qualifiche del Gp e domani la gara (a seguire sarà proiettato il film “Senna“).

Ai Boschetti Reali sarà protagonista lo Street Food Village mentre piazza Cambiaghi ospiterà i grandi showcase musicali e i live con DJ e artisti di fama nazionale (tra cui l’ex pilota MotoGp e Superbike Marco Melandri): questa sera alle 21 sul palco salirà Jake la Furia.

E ancora, in piazza Roma, la piazza dell’Arengario, oltre alle esposizioni di auto e laboratori a tema, fari puntati sullo stand della Lego dove sarà possibile ammirare la Ferrari a grandezza naturale, realizzata con i mattoncini: è il modello perefettamente funzionante che ha partecipato alla suggestiva parata nel circuito americano di Miami.

Passione per i motori, ma anche cultura con la proiezione del docufilm “La Memoria dei Piloti Monzesi,” il racconto teatrale “Monza da Leggende” e la presentazione dell’“Anello della Regina”, che poi sarà consegnato al pilota vincitore della pole position durante le prove ufficiali.

FuoriGp aderisce anche al progetto di Regione Lombardia “Cuori Olimpici” in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: in Piazza Duomo sarà presente un punto informativo brandizzato “Cuori Olimpici”, per la distribuzione di gadget e informazioni dedicate ai Cinque Cerchi.

Marco Galvani