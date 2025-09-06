Ufficiali e gentiluomini. "Abbiamo fatto arrabbiare anche Massa e Alonso»

"La prima volta in Formula 1 è sempre una grande emozione. Ma ricordo soprattutto la tensione che senti addosso. Quella non passa mai, perché quando devi prendere delle decisioni su un pilota per una manovra in pista sai benissimo che gli occhi del mondo sono su di te".

Alessandro Tibiletti da Varese in Formula 1 ha fatto il commissario sportivo per il Gran premio. A Monza era il national stewart accanto ai due componenti della Fia. Oggi è il presidente del Gruppo ufficiali di gara. Ovvero delle donne e degli uomini che vigilano sulla gara. Non soltanto il Gran premio di Formula 1, ma anche tutto il resto del calendario del motorsport.

"È una bella responsabilità, ma rispetto ai commissari sportivi, sono quelli di percorso a fare (probabilmente) il lavoro più importante e impegnativo. E lo fanno da volontari", ci tiene a sottolineare Tibiletti.

Anche se pure lui qualche momento di ’nervosismo’ l’ha vissuto eccome. "Ricordo ancora quando ho dovuto sanzionare Felipe Massa, ma soprattutto quando abbiamo deciso di prendere provvedimenti su Fernando Alonso quando correva in Renault. C’era Flavio Briatore e non l’aveva presa molto bene". Tibiletti sfoglia l’album del suo passato ai Gp, "la Formula 1 è il gioiello di Monza, della Lombardia e dell’Italia intera". Ma ci tiene a precisare che "non sono assolutamente tifoso. Noi commissari siamo come degli arbitri di calcio, non possiamo essere tifosi perché dobbiamo essere liberi quando prendiamo decisioni che possono cambiare la storia di una gara". Insomma, "guardo soltanto i numeri di gara". Anche quando correva lui, "arrivo dal mondo dei rally", succedeva così. "Quanti soldi ho “buttato“ per correre, ma ogni anno che passava ce ne volevano sempre di più. Oggi ancora di più e non solo per la F1 che vuole cifre altissime. E allora mio padre mi disse “se vuoi continuare a correre, o vai a fare una rapina oppure vai a lavorare“. Così sono passato dall’altra parte. Rimanendo sempre alla passione per il motorsport e nella famiglia Aci". Ora si occupa del Trofeo Lamborghini e allora può vestire i panni del tifoso in F1: "Beh, sono italiano...".

Marco Galvani