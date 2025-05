Tutti a casa di Antonelli. Il Bologna abbraccia Kimi: "Ci tengo a fare bene qui»

Mettiamola così: la cosa migliore nel venerdì imolese di Kimi Antonelli è stata la visita del…Bologna Calcio. Il ragazzo targato Mercedes è un tifoso dei rossoblu, mercoledì notte aveva partecipato strombazzando ai cortei che sotto le Due Torri hanno celebrato la storica conquista della Coppa Italia.

L’incontro. Così ieri quando Vincenzo Italiano e i giocatori si sono presentati nel paddock l’atmosfera si è subito scaldata. Anche perché il Bologna ha portato ai box la Coppa Italia, riconquistata a spese del Milan dopo 51 anni dall’ultima volta. Tutta la squadra ha scattato una foto con Kimi, in un immancabile diluvio di selfie.

L’errore. In pista, invece, Antonelli ha conosciuto un venerdì complicato. Nulla di compromesso, i venerdì da Gran Premio servono proprio per sperimentare, verificare, studiare. E c’è sempre il sabato per aggiustare le cose.

"Purtroppo mentre simulavo il giro di qualifica ho commesso un errore – ha raccontato il diciottenne dopo le prove –. Così ho rovinato le gomme e quindi non sono riuscito ad ottenere un tempo interessante (diciottesimo posto nella graduatoria della seconda sessione, ndr). Ma so dove ho sbagliato e mi servirà da lezione".

Fiducia. Antonelli non è comunque turbato da pensieri negativi. "Sul passo gara la Mercedes non è male e il mio compagno Russell è stato veloce anche in assetto da qualifica – ha spiegato –. Io dovrò essere bravo a fare bene tutte le cose. Imola per me ovviamente è la gara di casa, ci tengo a fare bella figura".

Con calma. Intorno al Golden boy l’atmosfera è positiva. Simone Resta, l’italianissimo ingegnere ex Ferrari oggi in Mercedes, non ha dubbi: "Kimi merita il supporto di chi gli sta vicino, ha un grande potenziale e ha già avuto modo di dimostrare il suo talento. In squadra crediamo tutti nelle sue prospettive ".