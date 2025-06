Tribuna Ducati, il dilemma. Marc, nemico amatissimo. Stavolta ha la tuta rossa

Diciamolo apertamente: farà davvero una strana impressione vedere che il popolo delle Rosse, quello che ama, segue e porta il rosso Ducati nelle piste di tutto il mondo, nel weekend più atteso (e di casa) del Mondiale, si ritroverà sulle curve del Mugello per spingere anche Marquez. Lui, che appena un paio di anni fa era l’avversario da battere e (in curva si fa questo) da fischiare. Lui, che in questo 2025 ha però indossato la maglia (rossa) di Borgo Panigale. E che soprattutto si è messo in testa di a tornare sul tetto del mondo in sella alla Ducati 2025. Suggestiva e surreale la situazione che si vivrà nelle tribune Ducati che poi erano le curve rivali e nemiche dell’altra curva, quella dove il 93 arancione (quando Marc volava sulla Honda) era un feudo tutto spagnolo.

Detto questo per l’edizione 2025 del Gran Premio d’Italia lo spettacolo della tribuna Ducati è comunque doppio, con la struttura allestita alla curva del Correntaio e un settore dedicato della Tribuna Centrale Bronze, proprio in corrispondenza del rettilineo del circuito toscano. Entrambe le posizioni godono di una visuale privilegiata sulla pista, consentendo agli appassionati di assistere ad azioni di sorpasso spettacolari e di non perdere nemmeno un istante del weekend di gara grazie ai maxischermi. E ovviamente di fare il tifo per Pecco e (incredibile ma vero) per Marquez.

Per tutti i tifosi che hanno acquistato il biglietto sono stati garantiti una serie di servizi e benefit esclusivi per vivere un’esperienza indimenticabile, come la comodità dei parcheggi riservati sia per moto che per auto e il servizio di guardaroba per l’abbigliamento tecnico.

Inoltre, gli appassionati hanno ricevuto in omaggio il "Kit del tifoso" e hanno accesso libero alla tribuna in ogni momento. Insomma, il contesto ideale per sostenere da vicino i campioni del Ducati Lenovo team, Francesco Bagnaia e Marc Marquez, senza dimenticare gli altri piloti che corrono su Ducati: Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e Alex Marquez e Fermin Aldeguer (Gresini Racing MotoGP).

Insomma, uno spettacolo nello spettacolo. E se qualcuno ripensa a come andavano le cose non più di due Mondiali fa con Marquez nel mirino l’esclamazione rimane la stessa: incredibile, ma vero. E tutto da vivere.