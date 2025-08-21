Tra maturità e talento . Dieci i nuovi bianconeri

Debutto, domani sera (ore 20.30), a Pescara, ancora una volta contro una neopromossa – lo scorso anno era la Carrarese – per il nuovo Cesena al 34esimo campionato di B. La storia dice che ogni volta che il Cesena ha iniziato il torneo cadetto a Pescara (ko 2-1 nel 1980-’81, 1-1 nell’’86-’87) è poi stato promosso in A, ma pure che in B all’Adriatico, in campionato, i bianconeri non hanno mai vinto: su 11 gare disputate 8 sconfitte e tre pareggi. Il Cesena punta a ripetersi, la scorsa stagione andò oltre le più rosee aspettative conquistando il settimo posto e la qualificazione playoff. Il primo obiettivo, manco a dirlo, è il mantenimento della categoria. Mancherà quella spinta propulsiva della passata stagione data dall’entusiasmo della promozione in B. In compenso, giocatori come Ciofi, Adamo, Shpendi, Francesconi, Berti e Klinsmann hanno maturato esperienza e non sono più dei debuttanti in cadetteria. Confermato l’asse portante della squadra e la guida tecnica con Michele Mignani.

Si riparte da un mix di giocatori più esperti (tre sopra i 30 anni, due 26enni) e 5 promesse da far brillare (tutti nati nel nuovo millennio). Dieci i volti nuovi a fronte di partenze importanti come quella del capitano Prestia. Non vestono più il bianconero neppure Calò e Donnarumma insieme a Antonucci, Ceesay, La Gumina e Saric (prestiti non riscattati). Si rivedrà, invece, un Bisoli con la maglia del Cavalluccio: il primo colpo di mercato della nuova direzione sportiva targata Filippo Fusco. Dimitri Bisoli, con Giovanni Zaro, entrambi classe 1994, hanno già dimostrato di aver preso in mano le redini del centrocampo e della difesa bianconera, e Mignani è in attesa che un altro 31enne, Tommaso Arrigoni, possa fare lo stesso. Poi ci sono i due 1999: l’esterno scuola Juve Gianluca Frabotta e l’attaccante, vittima estiva della burocrazia, Marco Olivieri. Da loro ci si aspetta possano prendersi sempre più spazio, fino a ritagliarsi un ruolo decisivo nella rosa. Così come Jalen Blesa (2001), il ricciolissimo attaccante spagnolo che il Cesena ha incoronato come spalla ideale di Shpendi. Del nuovo millennio invece i tre prestiti dal piano superiore: ma se Riccardo Ciervo (2002, dal Sassuolo) ha già dimostrato di saper scavare una trincea a furia di correre su e giù sulla fascia, Siren Diao (2005, Atalanta) e Vittorio Magni (2006, Milan) sono ancora gemme da sgrezzare, alla prima, vera, esperienza fra i grandi. Assieme a questo terzetto c’è anche Matteo Guidi (2003), che il Cesena ha acquistato a titolo definitivo dal Pontedera. È un senatore ventiduenne, con già più di un centinaio di presenze fra i grandi (30 in serie D e 109 in serie C), condite anche da un minutaggio importante (una media di oltre 60 minuti a partita). Ma il mercato è ancora aperto.

Enrico Magnani