Tifosi, tra cuore e tessere. Il popolo bianconero chiede certezze e tutele

Finalmente basta con le vacanze. C’è una sola categoria di persone che segnano sul calendario la seconda parte di agosto, contando i giorni per farsi trovare pronti al loro posto, lontano dai sentieri di montagna e dagli ombrelloni in spiaggia. Consapevoli del fatto che una buona seduta nel catino dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi non si batte con niente.

Benvenuti nel mondo dei tifosi, l’anima vera del calcio, quelli senza i quali, correre per il campo prendendo a calci un pallone non sarebbe per niente la stessa cosa. Eppure di questi tempi la vita dell’appassionato non è sempre facile, imbrigliata da disposizioni, limitazioni e informazioni dell’ultimo minuto che rischiano di frenare il genuino entusiasmo di chi chiede solo di andare allo stadio per divertirsi.

Alla base, serve essere chiari, ci sono i comportamenti passati che nulla hanno a che vedere con la passione sana che il calcio merita di avere intorno. E’ però anche vero che in questi mesi, da più parti, anche con voci istituzionali come quella espressa dal sindaco cesenate Enzo Lattuca, si stanno alzando i pareri di chi sostiene che il metodo di colpire tutti per punire qualcuno, potrebbe essere rivisto. Uno spirito che accomuna anche il Centro Coordinamento Club bianconero, presieduto da Alessio Checchia. "La passione c’è e rimane – è la sua riflessione – anche se lacci e lacciuoli rischiano di minare quell’entusiasmo genuino che si è storicamente respirato all’interno degli stadi. Le questioni da affrontare sono tante e riguardano prima di tutto l’organizzazione delle trasferte. In occasione della scorsa stagione siamo arrivati al caso limite di veder applicare delle limitazioni anche in gare contro tifoserie gemellate".

Il tutto senza dimenticare i ridotti tempi di preavviso coi quali vengono annunciati orari e date di anticipi e posticipi: "Chi lavora deve avere la possibilità di organizzarsi. L’impressione che abbiamo è che il mondo dei tifosi non venga considerato come meriterebbe, finendo troppo spesso vittima dei luoghi comuni. Per questo proseguiremo il dialogo con le istituzioni, facendo sentire la nostra voce. Legittima come tutte le altre".