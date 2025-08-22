Südtirol, identità concreta. Castori record: 20 volte in B

Concretezza, solidità e coesione. Svicolando da artifici retorici o biechi stereotipi, le caratteristiche di cui sopra vanno perfettamente a rappresentare la squadra Südtirol, sovrapponendosi in maniera quasi obbligata al luogo in cui la società ha sede. Fino a poco più di un lustro fa, pensare che una compagine altoatesina potesse essere una realtà protagonista in cadetteria era un esercizio al limite del miraggio. Eppure oggi, ai blocchi di partenza della Serie B, il Südtirol c’è e si è decisamente guadagnato lo status di contendente. Sembra passato molto tempo da quel giorno di aprile 2022, quando al Nereo Rocco la vittoria contro la Triestina valeva la prima storica promozione. Eppure molti protagonisti di quel giorno ci sono ancora, anzi formano l’ossatura della squadra che si appresta a cominciare la quarta stagione consecutiva in Serie B. Si parla chiaramente di Daniele Casiraghi, mattatore con una doppietta di quella giornata leggendaria a Trieste; ovviamente della bandiera Fabian Tait che vestirà quest’anno la maglia biancorossa per la dodicesima stagione consecutiva; ma anche dell’attaccante Raphael Odogwu, cresciuto nel vivaio del Chievo e giunto in Alto Adige nell’estate del 2020. Lo scorso campionato, dopo un inizio balbettante, l’arrivo di Fabrizio Castori in panchina ha ridato rigore a una compagine che ha fatto del pragmatismo la propria cifra stilistica. Il tecnico classe ’54 è l’unico ad aver scalato tutte le categorie del calcio italiano, aggiungendo al suo personale carniere di 19 stagioni in Serie B la ciliegina sulla torta del record di presenze (573) nel campionato cadetto. Numeri che certificano un’esperienza sconfinata, messa a servizio della causa biancorossa. Il Südtirol si prepara a questa nuova stagione, forte di una nuova nuova consapevolezza e di un’identità chiara. Senza porsi limiti, come si confà alla storia del club.