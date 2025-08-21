Squadra ridotta all’osso. Mercato bloccato e valzer di allenatori e presidenti

Tre presidenti nel giro di un mese e mezzo, tre allenatori nel giro di tre. E una rosa di giocatori che era ed è rimasta ridotta all’osso. Con queste prospettive il Rimini inizia la nuova stagione in campo. I cambi al vertice sono stati all’ordine del giorno in questa calda estate del pallone riminese. Dalle mani di Stefania Di Salvo a quelle di Valerio Perini, l’uomo di fiducia di Giusy Anna Scarcella, la numero uno della Building Company. Ma Perini al vertice della piramide biancorossa ci resta pochissimo. Il tempo di promettere la serie B sui social, poi si passa oltre. Da Carate Brianza a Napoli da dove arriva Espedito Siniscalchi. È lui il secondo presidente della gestione Scarcella. Poi i tecnici. Dalle mani di Antonio Buscè a quelle di Filippo D’Alesio in piena estate. Niente conferma per il tecnico campano e allora la Di Salvo si affida all’emergente abruzzese. Che allena la squadra in ritiro, ma con l’arrivo della Building viene messo in un angolo. Baldini non accetta la proposta del club e allora si vira su Piero Braglia, allenatore navigato in categoria. Ma Braglia a Pescara non va in panchina, guarda da lontano. I motivi ufficialmente non li dice nessuno, ma si sa che Braglia in panchina non ci può andare perché non regolarmente tesserato (manca la fideiussione sul monte ingaggi, ndr).

Nella rosa a sua disposizione non si muove nulla. In entrata perché non si può, per l’esatto motivo raccontato per Braglia, in uscita perché sarebbe improduttivo ridurre ancora più all’osso l’organico a poche settimane dall’inizio di una nuova stagione. Ma i rumors di mercato si avvertono eccome. Proprio come si avverte la voglia di molti biancorossi di lasciare la compagnia (come dare a loro torto?). Il discorso vale soprattutto per i giocatori con più mercato. È il caso del bomber Parigi sul quale, per ultimo, ha messo gli occhi anche il Perugia. Ma la valigia sembrano pronti a farla anche Langella e Garetto, tra gli altri. Chi invece aveva già salutato la compagnia è capitan Simone Colombi, passato all’Entella prima che scoppiasse la bufera vera e propria. Addio anticipato anche per Lombardi, passato all’Albinoleffe. Anche Gorelli ha salutato. Poi spazio a qualche giovane, più per necessità che per scelta.