Smaltita la delusione per la sconfitta nella finale playoff, lo Spezia è pronto ad affrontare un nuovo campionato da protagonista. Persi Pio Esposito, Falcinelli, Elia, Bertola e Degli Innocenti, presi Vlahovic, Artistico, Candela, Cistana e Comotto. Una campagna acquisti uomo su uomo, ruolo per ruolo, senza stravolgimenti. Perché la continuità nel progetto, a cominciare dal tecnico Luca D’Angelo, garantisce al club ligure un vantaggio in più rispetto alle avversarie.

Quell’affiatamento che ha permesso a una squadra salva all’ultimo turno di due stagioni fa, di sfiorare dodici mesi più tardi la Serie A, dopo aver lottato per la promozione diretta fino alla fine. Forse la rosa, entro il 31 agosto, perderà ancora qualche petalo, visto che almeno due pedine sono ben apprezzate – e quindi in odore di partenza –, in particolare nei maggiori campionati esteri: parliamo, ovviamente, di Esposito e Wisniewski. Se nella sede del club bianco dovesse arrivare l’offerta giusta, entrambi potrebbero presto lasciare il Golfo dei Poeti per essere sostituiti, così come sono sulla lista dei partenti i big Lapadula, Verde, Colak e Antonucci, attualmente non in linea col budget.

È sempre un gruppo ben assortito, che punterà a ribadire il record di miglior difesa, sfruttando gli ottimi schemi su palla inattiva di D’Angelo, sperando che Comotto, nonostante i suoi 17 anni, diventi presto leader del centrocampo, e con uno Zurkowski in più, dopo l’infortunio e la parentesi a Empoli. Si partirà senza Bandinelli, dopo l’operazione alla caviglia, però sarà l’occasione per virare nello schema sul trequartista, con Candelari e con Kouda, che ritorna tra gli aquilotti, in prestito dal Parma.

Marco Magi