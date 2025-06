Sorprese all’assalto. Da Viñales a Quartararo, caccia al grande colpo

dall’inviato

SCARPERIA (Firenze)

Occhio alle sorprese. Quelle che gente come Viñales, o magari il giovane Acosta, o anche

Bezzecchi e Quartararo potrebbero confezionare nella Sprint di oggi o domani in gara.

Già, perché mentre gli occhi di tutti erano puntati sul cronometro che riportava Bagnaia in zona-vittoria e i fratelli Marquez leggermente meno performanti rispetto alla primissima parte del Mondiale, lui, Viñales, è riuscito a mettere la firma su un tempo che potrebbe profumare di pole e anche di qualcosa di più. Maverick ha fatto scoccare il suo lampo sul Mugello con la Ktm non ufficiale (quella del team Tech 3), il che la dice lunga su come le moto della casa austriaca abbiano la possibilità di sorprendere tutti sulla pista toscana.

Anche perché, se la prestazione di Viñales ha chiuso il venerdì del Mugello, quello dedicato alle prequalifiche, al mattino tutta la forza delle Ktm l’aveva messa nero su bianco baby Acosta, velocissimo e ambizioso, piegato solo dall’incursione vincente e convincente dell’Aprilia di Bezzecchi.

Bez che nel pomeriggio è andato giù sul fronte del giro secco (sesto tempo) ma che in quanto a passo gara è stato bravo a non mollare terreno ai primi. Anzi ha mandato segnali forti e chiari in

direzione della Sprint e della gara: Aprilia ha la possibilità di puntare al podio e comunque di

mettere il bastone fra le ruote alla Ducati.

Quindi Quartararo. E’ caduto, ha preso una botta alla spalla che ha fatto temere il peggio, ma ha voluto (e ci è riuscito) evitare di presentarsi alla clinica media per portare a casa il più possibile.

Missione compiuta, altro che. Quartararo continua a far frequentare i piani alti alla ritrovata

Yamaha e il quinto tempo nelle pre-qualifiche, appunto dopo la brutta caduta e la spalla penzolante, vale davvero un tesoro. Ovviamente da far fruttare oggi e domani. Dunque sì, occhio alle sorprese.