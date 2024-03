"Siamo la Ferrari, non dobbiamo avere paura". Vasseur punta in alto: "E mi fido di Sainz"

Le ultime parole famose. Probabilmente Fred Vasseur, il capo francese della Ferrari, non legge la Settimana Enigmistica. Eppure non c’è dubbio: la stagione che sta per iniziare nel deserto del Bahrain sarà la più importante nella sua carriera di manager. Il motivo è semplice: dodici mesi fa, Vasseur fu catapultato sulla poltronissima di Maranello proprio in extremis. Trovò auto pronta e squadra fatta. Era umanamente impossibile attribuirgli responsabilità che non gli spettavano.

Ma stavolta è diverso…

L’obiettivo. "Con i ragazzi ho parlato chiaro all’interno del box – ha raccontato il sempre ilare Fred –. Ho chiesto a tutti di iniziare il 2024 nello stesso modo con cui abbiamo chiuso il 2023, quando nella seconda parte della stagione abbiamo ritrovato smalto e competitività".

E poi: "Tutti mi chiedono quale sia il target, quale sia l’obiettivo per il campionato che sta per cominciare. Rispondo che sarò contento di ammirare una Ferrari con la voglia di migliorare sempre, perché non si può ridurre tutto ai numeri, alle vittorie o alle presenze sul podio".

Ancora: "Per il momento non sono in grado di esprimere un giudizio sul nostro livello di competitività, è necessario attendere il confronto con gli avversari quando ci sarà in palio la pole e poi in corsa. In generale sul bilanciamento della vettura la sensazione dei piloti è che siamo messi meglio rispetto al 2023. Per quanto invece mi riguarda personalmente, ho una comprensione migliore del team e ripeto che partiamo da un livello più alto rispetto alla stagione scorsa. Abbiamo cercato di conquistare un equilibrio all’interno del team buono per ogni occasione. A me interessa avere una squadra che non abbia paura di osare, per raggiungere i traguardi che abbiamo in mente…"

Il separato. Tra i problemi da maneggiare con cura, c’è anche il caso Sainz. Al di là delle apparenze, lo spagnolo ha incassato male il congedo anticipato. Come si comporterà Carlitos? 24 Gran Premi da vivere senza prospettive in Rosso possono essere…troppi. "Mi fido della sua serietà", continua a ripetere Vasseur. Speriamo bene.

E Lewis…Ma era questo il prezzo da pagare all’operazione Hamilton: un affare troppo grosso per immaginare di tenerlo nascosto a lungo.

Lewis intanto ha dato una bella mano al sempre ilare connazionale di Jean Todt, ricordando urbi et orbi di aver lavorato in gioventù con Fred e ribadendo di stimarlo tantissimo: una premessa incoraggiante in attesa del 2025.

Prima, però, c’è un intero campionato. Da vivere possibilmente non nelle retrovie. "Non accetto l’ipotesi di anno di transizione", continua a ripetere Vasseur.

Se è per questo, nemmeno John Elkann.