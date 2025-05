Show in piazza e musica . Il centro ‘chiama’ i tifosi

Non solo la gara. E nemmeno i tanti appuntamenti, prima e dopo l’attività in pista, che si svolgono in Autodromo. L’edizione 2025 del Gran premio di Formula 1, prologo a una difficile trattativa da portare avanti nel tentativo di tenere il Circus a Imola anche nei prossimi anni, promette di estendersi come mai accaduto prima all’intero centro storico.

Il Comune ha scelto di chiamare ‘Imola Fan city’ il calendario di eventi collaterali all’appuntamento iridato. Con l’obiettivo di allargare, come detto, lo spazio solitamente destinato ai tifosi nel cuore dell’Autodromo (denominato appunto ‘Fan zone’) anche a una vasta area sotto l’Orologio addobbata per l’occasione, con gli operatori commerciali del centro storico pronti a loro volta a completare il quadro organizzando decine di iniziative all’esterno dei locali.

Il ‘Villaggio Terre&Motori’ in piazza Matteotti tra cibo, musica e giochi. La vicina piazza Gramsci che diventa ‘Formula dance’ per un fine settimana. E poi le mostre dedicate alla storia del Circus, nonché la sfida tra macchinine nei pressi dell’ex palazzo del fascio.

Epicentro dei festeggiamenti della tre giorni sarà ovviamente piazza Matteotti, dove ci saranno lo street food e vari spazi enogastronomici. Allo stand Hp (sponsor Ferrari) si potrà inoltre testare la propria reattività al semaforo, mentre il simulatore di guida farà vivere l’esperienza al volante di una monoposto. Infine gli spazi per le foto, per i quiz e le altre aree riservate ai giochi e all’esposizione di monoposto. Musica e dj set in serata.

Nel cuore del centro storico (ma anche in zona stazione) sarà evidente la presenza del team faentino della Racing Bulls, con giochi e monoposto esposte tra piazza Matteotti, piazza San Francesco e piazza Caduti per la Libertà e appunto piazzale Marabini.

Infine, le mostre. Tra Palazzo Tozzoni e l’ex Camera di Commercio c’è ‘Imola & beyond – 75 Years of motorsport legends’, con tute, caschi, foto e tre vetture storiche. Ingresso gratuito per possessori di biglietti e pass validi per il Gp. Per tutti gli altri il costo è di 8 euro, ma con lo stesso tagliando è possibile visitare anche Palazzo Tozzoni e il museo San Domenico.

Occhio poi alle ‘Facce da Gran premio’ immortalate da Marco Isola ed esposte a palazzo Vacchi Suzzi (via Appia, 37) con ingresso gratuito. Accesso libera anche alla mostra storico-filatelica ‘La Formula 1 a Imola 1963-2025’ allestita alla Salannunziata (via Fratelli Bandiera, 17/A) dal circolo culturale filatelico numismatico ‘Guido Piani’.

Sempre all’ex Camera di Commercio sarà possibile ammirare anche alcune chicche del made in Italy come l’auto elettrica ZeroMax by Tazzari, l’elicottero Zephir di Curti e Foiling Gt: la barca (elettrica) del futuro.