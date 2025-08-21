Serie C a colpi di record. Vittorie, gol e super difesa

L’attesissimo ritorno in serie C, dopo otto lunghissimi anni trascorsi a navigare nelle acque della quarta serie, è finalmente arrivato. Il Forlì di mister Alessandro Miramari ha centrato la vittoria del campionato e l’agognata promozione fra i professionisti al termine di una cavalcata, stupenda e, molto probabilmente, irripetibile. Basti dire che, quella appena festeggiata, dal dopoguerra ad oggi, è la quarta promozione dalla serie D alla C arrivata dopo aver terminato il campionato davanti a tutti.

Nella passata stagione Gaiola e compagni hanno saputo rinverdire successi che, nelle varie epoche, hanno fatto felice i tifosi, con lo stadio Morgagni pavesato di biancorosso per festeggiare la vittoria. Negli ultimi ottant’anni hanno fatto la storia del pallone di San Mercuriale i trionfi, con la relativa conquista della serie C, tre squadre: il Forlì di mister Santarelli (1967-68), quello di ‘Vulcano’ Bianchi (1976-77) e quello propiziato da mister Bardi (2011-12).

Il trionfo della passata stagione è stato centrato finendo davanti anche all’ambizioso Ravenna (poi ripescato sul terzo gradino del calcio italiano), che era partito coi favori del pronostico ma che, nonostante l’ottimo percorso, ha dovuto cedere il passo allo strapotere di una squadra irresistibile. Un Forlì, ribattezzato ‘squadra dei record’, capace di stabilire, con tredici successi consecutivi, la più lunga sequenza di vittorie di fila di sempre della storia ultracentenaria del club biancorosso. Una squadra che ha chiuso il campionato portando a casa la bellezza di 84 punti, frutto di 27 successi e tre pareggi, a fronte solamente di quattro sconfitte. Nessuna squadra italiana ha saputo mantenere una media punti migliore a livello di campionati nazionali. Un cammino propiziato dall’attacco più prolifico del girone D, con 75 reti messe a segno, e dalla seconda difesa meno battuta del raggruppamento grazie alle sole 24 reti (23 la Pistoiese) incassate dall’estremo difensore Martelli.

La squadra dell’allenatore bolognese, dopo la sconfitta per 2-0 di novembre col Ravenna che aveva visto salire i bizantini a +1 e il Tau Altopascio a +4, ha saputo cambiare decisamente marcia (8 successi di fila prima dell’inatteso stop con la Zenith Prato), riuscendo pian piano a scalare le posizioni grazie ad un gioco scintillante, corroborato dall’esplosione di bomber Elia Petrelli, autore di 14 reti, e riuscendo a guadagnare la testa della classifica a suon di vittorie.

In marzo, quella decisiva: il 3-2 sul Ravenna, coi biancorossi volati a cinque lunghezze di vantaggio. La consacrazione matematica venerdì 17 aprile con l’1-0 sulla Pistoiese che ha riportato i biancorossi in serie C.

Dopo il blitz di Coppa Italia di categoria ai danni della Virtus Verona, ora la nuova avventura, sotto le telecamere di Sky. Una stagione tutta da vivere partendo dall’esordio di domani, con fischio d’inizio alle 21.15 in casa del temibile Arezzo, una tra le favorite di un girone B davvero temibile, ma tutto da vivere.

Franco Pardolesi