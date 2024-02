Senna, l’ultima intervista della leggenda: "Corro per il Brasile, Ferrari nel mio destino"

di Leo Turrini

Trent’anni senza Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. La Formula Uno ne ricorderà il sacrificio con una serie di iniziative nell’arco della stagione.

Prima delle tragedie di Imola 1994, nulla sapevo del pilota austriaco. Avevo invece conosciuto bene l’asso brasiliano, grazie alla cortese …intercessione di Angelo Orsi, un bravissimo fotografo emiliano. Giovedì 24 marzo, nei box di Interlagos, realizzai l’ultima intervista con Ayrton. Avevamo entrambi appena compiuto 34 anni. Lui stava per debuttare sulla Williams. Prost si era ritirato. Il giovane Schumi con la Benetton era il rivale più accreditato. La Ferrari schierava Alesi e Berger.

Sul questo giornale pubblicai solo le parti della conversazione strettamente legate all’attualità di un campionato che stava per iniziare.

Quella che segue è la versione integrale, basata sui miei appunti.

INTERLAGOS, 24 marzo 1994.

Ayrton Senna sa di essere condannato a vincere. Per giudizio unanime, è il miglior ‘manico’ in circolazione. L’accordo con Frank Williams gli ha garantito il volante della monoposto che ha spadroneggiato nelle ultime due stagioni. E la caccia al titolo, che per lui sarebbe il quarto, comincia davanti alla sua gente. A San Paolo, la megalopoli di cui ben conosce le spaventose contraddizioni.

"Io non credo di avere già vinto – sospira il fuoriclasse brasiliano –. Penso che i pronostici siano figli di una realtà che non esiste più".

In che senso?

"Le regole tecniche sono state modificate, rispetto al passato. La federazione internazionale ha introdotto novità importanti. Le macchine sono diverse".

Però qui in Brasile hanno già lanciato la campagna pubblicitaria che abbina la tua Williams alla Seleçao di calcio che in estate disputerà la Coppa del Mondo in America. Lo slogan: il quarto è nostro. Inteso come titolo iridato…

"Ho visto qualcosa. E’ una bella idea promozionale, è divertente, abbina due grandi passioni del mio popolo, l’automobilismo e il pallone. Ma io non ho ancora vinto. I calciatori nemmeno".

C’è qualcosa che ti preoccupa in particolare?

"Lavoro sempre per migliorare il rendimento della vettura. Nei test che abbiamo sostenuto c’erano cose da sistemare, da perfezionare. Ma non è una sorpresa, in Formula Uno funziona così".

Hai avuto la Williams che volevi.

"Tante volte ero stato vicino ad un accordo con Frank Williams, è una persona che stimo tanto, ha contribuito alla storia del motorsport come pochi altri. Adesso si sono create le condizioni per una nostra collaborazione. Mi piace l’idea di poter vincere insieme a lui".

Non ti mancherà la McLaren?

"E’ la squadra con la quale ho realizzato i miei sogni. Ho conquistato i miei tre titoli mondiali con Ron Dennis. Ho deciso di cambiare, non c’erano più le condizioni per restare al top".

Ha fatto molto discutere una tua frase. Hai detto che il pilota più bravo ha diritto alla vettura più forte.

"Non era esattamente questo, il concetto. La mia tesi è semplice. Chi ha dimostrato di essere competitivo, è giusto disponga di un mezzo all’altezza del suo talento. Non avrebbe senso scoraggiare la qualità del singolo! Poi, per il bene dello spettacolo e quindi della Formula Uno, meglio se di team in grado di lottare per la vittoria ce ne fosse più di uno. Cosa che io credo accadrà in questo 1994".

Con la Williams Mansell e Prost hanno avuto vita facile. E ora non corrono più i Gp.

"Non è dipeso da me. Ho una grande stima per entrambi. Come sai, con Alain le relazioni non sono state facili (ride, ndr). Ma anche nei momenti più duri ho sempre dichiarato che è un grande campione. Il migliore".

Dopo di te.

"Uhm, immagino che lui non sarebbe d’accordo".

E Mansell?

"Era l’unico capace di mettermi in apprensione quando lo vedevo negli specchietti retrovisori".

Ne avevi paura?

"Mai avuto paura di un avversario. Però Nigel, quando ce l’hai dietro, non sai mai cosa possa inventare. In questo senso sì, mi inquietava. E infatti cercavo di stargli davanti".

Non ho ancora capito bene quale sia la tua opinione sul giovane Schumi.

"Secondo me hai capito benissimo".

No, invece.

"Michael è forte. Molto forte. Ha una velocità naturale straordinaria. Lo rispetto e lo stimo. Non mi sono piaciuti certi suoi atteggiamenti e glielo ho detto chiaramente, in faccia".

Pensi sia irrispettoso?

"Penso voglia vincere sempre, esattamente come me. E questo va bene. Caratterialmente non ci somigliamo. Come dite voi italiani? Non ci pigliamo! Ma c’è tempo, magari un giorno diventeremo amici".

A proposito di tempo: sono anni che si parla di un tuo interesse per la Ferrari.

"Confermo".

Cosa confermi?

"Che la Ferrari mi interessa".

Ma hai appena firmato un pluriennale con la Williams.

"Esatto. Adesso non ci sono le condizioni per un mio passaggio a Maranello".

Comincio a pensare che non ci saranno mai.

"Vedi, il punto è questo. La Formula Uno è tecnologia. In questa fase storica la Rossa è indietro. Come prestazioni, intendo. E’ molto lontana dai top team. Se io venissi a guidarla, non potrei compensare il gap. Sarebbe un’operazione controproducente. Per me e per loro".

E’ questo che hai detto al presidente Montezemolo quando vi siete parlati?

"Più o meno. Gli ho detto che sto seguendo il lavoro che sta facendo Todt per rilanciare la Scuderia. Il mio amico Berger sarà di aiuto, Gerhard è una splendida persona ed è un ottimo pilota. Dopo di che, la Ferrari è nel mio destino".

Sicuro?

"Quando ero più giovane c’era ancora il Vecchio a Maranello, mandavo sempre una cartolina d’auguri per Natale a lui e al figlio Piero. Una volta parlammo anche di un mio possibile ingaggio, stavo alla Lotus, non se ne fece niente. Ma l’idea c’è sempre. Sai, una volta a Montecarlo sono uscito dall’hotel alla sera per andare a un party, ero con mia sorella, una Ferrari di serie è passata sfrecciando davanti a noi. L’ho guardata e ho detto a Vivianne: un giorno la guiderò".

Quella Ferrari di serie?

"Dai, la Ferrari da Gran Premio".

A proposito di Gran Premio: qui a Interlagos aspettano tutti la tua vittoria, domenica.

"Lo so. Ci tengo. Sarebbe la prima con la Williams. I paulisti mi amano e io amo loro. Noi brasiliani siamo uniti da un sentimento speciale. Io non corro soltanto per me, anche se posso sembrare egoista. Corro per il mio popolo. E il Gran Premio del Brasile non mi lascerà mai indifferente".