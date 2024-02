Schumacher, 20 di gloria. Nel 2004 il settimo titolo: "Ci fece crescere tutti»

"Sono passati vent’anni dall’ultimo mondiale di Schumi. E fa bene al cuore ricordare che Michael vinse il suo settimo titolo iridato con la miglior Ferrari di sempre…"

2004-2024. Una generazione dopo, l’ingegner Luigi Mazzola, allora capo della squadra test del Cavallino, si concede una botta di nostalgia.

"Mai prima e mai dopo a Maranello hanno avuto una monoposto così competitiva - ricorda il tecnico di origini emiliane -. Fu l’apice di una epopea che temo irripetibile".

Beh, adesso la Red Bull minaccia di fare persino meglio.

"Eh, i Bibitari, come li chiama lei, forse hanno un vantaggio non annullabile nell’immediato…"

Questa sarà un’altra stagione a senso unico?

"Vedremo. Di sicuro Red Bull è fortissima, le regole sono uguali al 2023, è arduo immaginare un ribaltone".

E poi hanno Verstappen.

"Un grande, non si discute".

L’olandese può essere paragonato a Schumi?

"Senta, posso fare un discorso un po’ complicato?"

Prego.

"Schumacher apparteneva ad un’era distinta e distante. All’ora, nel 2004, un pilota era preziosissimo, per noi ingegneri. L’auto veniva sviluppata attraverso i collaudi in pista. Michael nell’abitacolo aveva una sensibilità straordinaria, i suoi consigli ci aiutavano tantissimo nel portare l’evoluzione della vettura. E poi lui era un tipo tremendamente esigente, ci domandava sempre cose nuove, soluzioni originali…"

Oggi invece…

"È un altro mondo. Verstappen guida la Red Bull solo nei Gran Premi. E lì è perfetto. Schumi aveva un ruolo diverso, più ampio. Nel presente non è più così. Ma questa osservazione nulla toglie ai meriti di Max".

Però se le cose stanno così cosa potrà dare Hamilton alla Ferrari, dal 2025 in poi?

"Un attimo! È cambiato il contesto, come ho cercato di spiegare. Ma un personaggio come Lewis, per quello che ha conquistato in carriera, è un motivatore eccezionale. Riporterà entusiasmo in un ambiente che purtroppo si è abituato alle sconfitte".

Quindi John Elkann ha fatto bene a vestirlo di Rosso.

"Ha fatto benissimo. A prescindere da quanto accadrà in pista nel 2024, alla Ferrari serve una sterzata. Uno come Lewis".

Ma nell’immediato cosa ci dobbiamo aspettare da Leclerc e Sainz?

"Per me la SF24 sarà la seconda forza del campionato. Andare a prendere la Red Bull sarà difficile, molto difficile.

Ma già dalla prima gara la Rossa deve stare davanti alla Mercedes, alla McLaren e alla Aston Martin…".