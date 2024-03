Scende in pista l’Unesco. I siti storici dell’Arabia raccontati dai campioni

La Formula Uno come prima pagina per raccontare la storia e aprire le porte di un paese che ha deciso di accendere i riflettori sulla sua cultura, sulle sue tradizioni. Dai siti dell’Unesco – che poi sono uno dei patrimoni dell’Arabia Saudita – al mondo di Jeddah dove andranno in scene le emozioni del Gp. Sì, la F1 si spinge oltre l’evento sportivo.

Il sito archeologico di Al-Hijr, il più grande conservato della civiltà dei Nabatei o il distretto di al-Turayf, la prima capitale della dinastia saudita, nel cuore della penisola arabica, a nord-ovest di Riyad: questi due dei (tanti) siti Unesco sui quali si accenderanno i riflettori nei giorni del Gp, magari un attimo prima che Leclerc ed Hamilton sfreccino sotto il semaforo verde, a Jeddah. Una città, questa, in costante evoluzione, dove moderni grattacieli brillano accanto a monumenti storici millenari.

L’opportunità, accanto alla F1, è di vivere la cultura della città, esplorare la sua ricca storia.

Così dove sicuramente i piloti di F1 non mancheranno in una sorta di giro turistico-culturale sarà il blitz all’antica Porta Al-Makkah che segna l’ingresso nel quartiere vecchio: passeggeranno per i suoi stretti vicoli disegnati da antichi edifici in pietra di corallo, i balconi di legno ornato e le finestre Al-Roshan elemento distintivo dell’architettura tradizionale saudita. Da visitare luoghi iconici come la Casa Al-Naseef assaporando l’atmosfera di un’epoca passata.

La storia, il fascino, il mare, e ovviamente i motori. L’Arabia Saudita punta forte sulle cartoline belle e perfetta della Formula Uno.

Un’area altrettanto amata è la North Corniche di Jeddah, una lunga striscia costiera che offre una vista da emozioni forti sul mar Rosso: qui spicca l’imponente architettura della Floating Mosque (Moschea Galleggiante), una delle moschee più iconiche di Jeddah, costruita sul mare. Altro punto d’incontro fra le sensazioni che solo il grande sport sa raccontare e la storia araba. Saudi Tourism Authority è responsabile della promozione globale dell’Arabia Saudita come destinazione, nonché dello sviluppo di questa industry attraverso programmi, iniziative ad hoc.

Verstappen, la Ferrari, Alonso, la Mercedes: sì, il patto con la Formula Uno rappresenta al meglio un salto nel futuro. Lì dove la storia dei siti Unesco racconta alla perfezione il passato.