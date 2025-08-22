Nel 2013, quando si affacciò per la prima volta nella sua storia alla serie A, il Sassuolo era una sorta di ‘matricola miracolo’, espressione della città più piccola (40mila abitanti) mai presentatasi, nel dopo guerra, sul massimo palcoscenico calcistico nazionale. Oggi che risale su quel palco, dopo una stagione in ‘purgatorio’ che lo ha visto riprendersi la A nel giro di un anno, è una realtà consolidata, che riemerge dal campionato cadetto per giocare la sua dodicesima stagione nella massima serie e, hanno fatto capire i vertici societari, "riaprire un ciclo".

Per dare corso al proposito, la dirigenza neroverde ha scelto di puntare ancora sulla guida tecnica di Fabio Grosso (per lui solo tre panchine in A, da subentrato, con il Brescia, ormai cinque anni fa) agli ordini del quale ha allestito un gruppo non ancora definito, ovviamente, del tutto. Ma già in grado di poggiare sul alcune certezze (Berardi su tutte: rinnovo ormai prossimo per il giocatore più decisivo della storia neroverde, 400 presenze e 148 gol in tutte le competizioni) costruite nel corso della stagione scorsa (Boloca e Doig tra le altre, ma anche Thorsvedt, Muharemovic e Volpato) alle quali sono stati aggiunti alcuni puntelli ‘di categoria’. Come l’ex Como Alieu Fadera per l’attacco, o come Ismael Konè, arrivato dal Marsiglia dell’ex Roberto De Zerbi, per la mediana. Poi il polacco Sebastian Walukiewicz, preso in prestito dal Torino, e gli ex Venezia Jay Idzes e Fali Candè, oltre al portiere Arjanet Muric, tutti destinati a rinforzare la difesa.

La ‘prima’ ufficiale della stagione – il Sassuolo ha battuto di misura il Catanzaro in Coppa Italia approdando ai 16mi di finale – ha detto che il mix tra ‘vecchi’ e ‘nuovi’ ha bisogno ancora di un po’ di tempo per creare la ‘chimica’ giusta. Suggerendo anche, al netto di evidenze a livello di gioco e assetti già acquisite, che il Sassuolo dovrà necessariamente fare altro da qui a fine mercato. Rinforzandosi ancora perché, ha detto l’AD neroverde Giovanni Carnevali "la A è difficile, e per una neopromossa ancora di più". Nessun dubbio lo faccia, aggiungendo altro – e togliendo qualche esubero – alla rosa oggi a disposizione di Fabio Grosso, ma inevitabilmente molto della squadra che verrà passerà dai destini di Andrea Pinamonti, centravanti classe 1999 rientrato dal prestito al Genoa, ultime tre stagioni su quattro in doppia cifra nella massima serie. E di Armand Laurientè, MVP e capocannoniere, con 18 gol, della scorsa stagione cadetta. Se restano, il Sassuolo ha al suo arco due frecce in più per puntare al bersaglio-salvezza.