I funerali, le bare, le C blucerchiate, quel magone che ogni tifoso doriano non avrebbe mai pensato di sentire in gola. La consapevolezza che sarebbe stato difficilissimo riprendersi, anche solo emotivamente. E poi, dopo lo scampato pericolo, le settimane di attesa, la tensione e infine, con un sospiro di sollievo difficilmente replicabie, la fine di un incubo: la Sampdoria è rimasta in Serie B. È raro che nel calcio stagioni come quella passata terminino con un lieto fine, ma per vari giri del destino i blucerchiati possono archiviare l’accaduto come un brutto sogno e concentrarsi sull’avvenire.

"Senza fronzoli, concreta, con il fuoco dentro" così Massimo Donati ha presentato quella che dovrà essere la sua Samp, consapevole che voltare pagina non è un processo semplice e che i fantasmi sono sempre pronti a tornare a fare capolino. Il nuovo allenatore, al ritorno in Italia dopo l’infelice parentesi greca, è alla prima esperienza nel campionato cadetto. Messosi in luce sulla panchina del Legnago, portato dalla D ai playoff di Serie C, Donati arriva a Genova consapevole di avere un ottimo organico a disposizione sulla carta, ma di dover resettare urgentemente la tenuta mentale degli interpreti. A portare esperienza in questo senso arriva, a parametro zero da Empoli, lo scozzese Liam Henderson. Il colpo più suggestivo, invece, vede il ritorno in Italia di una vecchia conoscenza del nostro calcio: reduce da un’esperienza con più ombre che luci al Rubin Kazan, si accasa a Bogliasco in prestito, il centravanti Marvin Cuni. L’attaccante albanese giunge per completare il reparto che vede la presenza del bomber d’annata Massimo Coda e di Antonino La Gumina.

La scorsa stagione era stata presentata come quella dell’obbligatoria risalita e si è risolta con il baratro bruciante toccato con una mano ritirata fuori tempo massimo. Ai blocchi di partenza, quindi, la nuova Sampdoria ha bisogno prima di tutto di ritrovare certezze e poi di provare a costruire. Tutto ciò che verrà in più sarà solo conseguenza dell’abnegazione e del lavoro.