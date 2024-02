Sainz e Hamilton, un anno da separati in casa. Lewis: "Ferrari? Ho fatto la scelta giusta"

Separati in casa. Per un lungo anno, Sainz ed Hamilton saranno al servizio di scuderie che non faranno parte del loro futuro. È una situazione bizzarra, che potrebbe pure rivelarsi esplosiva. Una cosa è certa: Fred Vasseur e Toto Wolff, i manager di Ferrari e Mercedes, avranno le loro belle (?) gatte da pelare.

Antipodi. Gli stati d’animo dei due sono diametralmente opposti. Lo spagnolo ha preso malissimo la decisione di Maranello: si è sentito scaricato e agli amici ha confessato che non se lo aspettava, anche se aveva capito che il continuo rinvio della trattativa per il rinnovo contrattuale nascondeva qualcosa.

Invece l’inglese ha deciso lui. Ha scelto lui di sposare la Signora in Rosso. Non è esattamente la stessa cosa…

Insieme. Per non farsi mancare niente, Sainz ed Hamilton sono stati convocati insieme dalla federazione internazionale per la conferenza stampa pre campionato. Si sono cordialmente stretti la mano. Ma hanno ovviamente espresso sensazioni molto differenti.

Cominciamo da Carlitos: "Non ho alcun motivo di irritazione nei confronti di Lewis. Lui non c’entra, ho un enorme rispetto per la sua storia. Aggiungo che avendo l’offerta avrei fatto la stessa scelta, la Ferrari è una grande squadra. Io? Sono concentrato sul futuro, giuro che non so ancora dove andrò. Nell’immediato darò il massimo alla Rossa. Mi serve tempo per capire quale sia il miglior progetto per me. Io non ho cambiato obiettivo: voglio diventare campione del mondo il prima possibile".

Auguri.

Il re. Lewis di titoli in bacheca ne ha sette. Ha l’ossessione dell’ottava corona. Con la Ferrari, par di capire. "È stato tutto un po’ strano – ammette Hamilton –. A gennaio si è presentata l’opportunità Ferrari. Ho passato del tempo da solo per fare le valutazioni necessarie e credo di aver preso la decisione giusta. La Mercedes? Insieme abbiamo vissuto emozioni straordinarie e ancora non è finita. In squadra il clima è buono, siamo tutti concentrati, la base tecnica della macchina è migliore rispetto agli ultimi due anni. Sono qui per togliermi ancora delle soddisfazioni: seguo il lavoro che viene fatto e vogliamo andare all’attacco. Sento l’affetto di questa squadra, che amerò sempre: tutti hanno capito la mia scelta e sono certi che darò il massimo come sempre. George Russell nuovo leader in Mercedes? Non debbo decidere io, ma è un pilota in gamba, sa coinvolgere la squadra, ha fatto tanta strada e Toto Wolff lo conosce bene…"

l. t.