Sacchi: "Conte trascinatore». "Ma un suo bis non è scontato. Inter, Juve e Milan: che rebus»

Tassi

"Conte è il numero uno ma non diamo per scontato lo scudetto bis". Arrigo Sacchi non ama le vesti del profeta e sa perfettamente quanto siano aleatorie le vicende del calcio. Ecco perché il suo sguardo sul campionato che comincia abbraccia una sfera più ampia: "Chiunque vinca, spero lo faccia esprimendo i veri valori del calcio: la qualità del gioco, la coralità del lavoro collettivo, il divertimento: è un po’ la ricetta del mio Milan degli anni d’oro".

In questo senso Conte è l’allenatore che le somiglia di più...

"Antonio è un mio amico da sempre. Mi piace la sua filosofia del lavoro, ha coraggio e idee. Fui proprio io a raccomandarlo a Marotta quando lavorava per la Juve. Già da quando era giocatore della mia Nazionale si ispirava alle nostre modalità di lavoro, cercava di apprendere ogni concetto di gioco".

Quindi scudetto bis blindato?

"Non dobbiamo dare nulla per scontato, anche se Conte ha saputo trascinare il pubblico e riavvicinare De Laurentiis ai suoi tifosi. Ora il presidente è più coinvolto, più vicino alla squadra e il peso di acquisti come De Bruyne e Lucca testimonia l’impegno economico della società".

L’Inter è la rivale più temibile anche con Chivu alla guida?

"Inzaghi aveva fatto grandi progressi e migliorato il gioco dell’Inter, rendendolo più aggressivo e vario. Ma secondo costume italiano, non gli hanno perdonato le sconfitte. Chivu lo conosco poco come tecnico ma so che Marotta è un grande timoniere e raramente sbaglia le scelte".

E le altre grandi che ruolo giocheranno?

"Juve e Milan sembrano due grandi cantieri con la scritta lavori in corso. Tudor e Allegri però sono allenatori molto pratici e con pochi fronzoli. Forse sono le persone giuste per questo momento delicato. Il Milan riavrà il mio amico Galliani e sta facendo un ottimo mercato. La Juve ha il problema di cedere Vlahovic e inserire David al centro dell’attacco".

Gasperini può cambiare volto alla Roma?

"Ha voluto misurarsi con una piazza difficile e molto umorale. È bravissimo e con l’Atalanta ha fatto cose straordinarie. Ma per lui e per Sarri alla Lazio prevedo una stagione difficile. E Juric, che debutta nell’Atalanta senza Retegui e Lookman, non se la passerà meglio".

Pioli e Italiano possono stupire con Fiorentina e Bologna?

"Stefano ha fatto benissimo col Milan portandolo allo scudetto e forse ha trovato la piazza giusta per ripartire, Italiano fa parte di quegli allenatori che innovano e lasciano il segno. Non è un caso che il Bologna abbia vinto la Coppa Italia. Sartori lavora benissimo sul mercato e può dargli una mano importante per mantenere la squadra ad alto livello".

E il suo figlioccio Ancelotti come lo vede nelle vesti di Ct del Brasile?

"Non sarà facile per Carlo. In Brasile amano troppo il calcio individualistico e non a caso hanno regolarmente fallito negli ultimi Mondiali. Ancelotti può portare una filosofia nuova, fondata sulla strategia di gruppo e la qualità degli uomini. Ma non sarà per niente facile. Le rivoluzioni nel calcio sono sempre ostacolate dal conformismo".