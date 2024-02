Russell il capitan futuro. Ambizione da numero 1 e un 2024 per brillare

Chi non ha detto "talento" dopo quel primo blitz sulla Mercedes nel 2020? George Russell: mezza gara da leader, la soddisfazione del giro veloce e una rimonta da cannibale nonostante forature e pasticciacci ai box. Sembrava quasi che in quell’anno segnato dalla pandemia Hamilton, a casa con il Covid, gliel’avesse tirata. Sono i primi punti conquistati in carriera, poi il ragazzo inglese venuto dal karting torna alla sua Williams per chiudere la sua stagione. Di acqua sotto i ponti ne passerà, con un’altra stagione sotto il segno della ’W’ e poi l’approdo in Mercedes, per le stagioni 2022 e 2023. Nel 2024 dovrà necessariamente dimostrare quanto vale per provare a rendere meno pesante il dopo Hamilton. Sì, perché se il sette volte campione del mondo ha un futuro già bello che scritto con la tuta rossa del Cavallino. Russell dovrebbe teoricamente cogliere lo scettro di prima guida in Mercedes, e con esso la responsabilità di riportare in alto un team fagocitato – come del resto anche tutti gli altri – dallo strapotere Red Bull. "Per noi non è cambiato nulla – ha detto George durante una giornata di test –: siamo professionisti e ognuno è concentrato nel fare il miglior lavoro possibile".

L’ottavo posto con il quale ha chiuso il campionato 2023 però non ha certo soddisfatto George. I 175 punti finali, che hanno visto nel quarto posto a Las Vegas il punto più alto della sua stagione, sono un bottino troppo magro per un pilota dal talento cristallino. C’è da dire che la classe 1998 è proprio un’annata fortunata: ne fanno parte, oltre a George, anche Verstappen, Leclerc e Norris. Ma se i piloti appena citati occupano di diritto i sedili di prima guida nelle rispettive squadre, per Russell è diverso. Difficile non uscire oscurati dall’ingombrante presenza del compatriota sette volte iridato. Sì, abbiamo visto, qualche volta, accendersi scintille in pista fra i due, ma il talento del 26enne britannico non è ancora esploso.

Guida veloce coltivata con la gavetta: dalla cittadina di nascita King’s Lynn, nella contea di Norfolk, in Inghilterra, colleziona le prime vittorie nel karting, e nel 2014 vince il campionato BRDC di Formula 4 e il premio BRC Autosport McLaren. Il pilota inglese gareggia anche nel campionato europeo di Formula 3 per due stagioni, per poi vincere il campionato GP3 da rookie nel 2017 con due gare di anticipo. Conquista pure il campionato di Formula 2 nel 2018 e così nel 2019 lo mettono dietro il volante della Williams, compiendo in sole tre stagioni il salto dalla GP3 Series alla F1.