Ruota, ristorante sospeso e palco . La ‘Fan zone’ è il cuore dell’evento

È la ‘Fan zone’ di via Malsicura, alle spalle delle tribune centrali, il cuore pulsante del Gran premio di Formula 1 in Autodromo. Qui trovano spazio la grande ruota panoramica, il ristorante sospeso a 50 metri d’altezza (Dinner in the sky) e il palco per i dj-set e le interviste ai piloti. Il tutto corredato dagli stand gastronomici, dagli spazi dedicati al merchandising e dalle esposizioni di auto storiche; senza dimenticare i giochi, le attività e i simulatori di guida.

Venerdì in ‘Fan zone’ si vedranno Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto della Sauber (11.25-11.35), Isack Hadjar e Liam Lawson della faentina Racing Bulls (11.35-11-45), Alexander Albon e Carlos Sainz della Williams, Oscar Piastri e Lando Norris della McLaren (tra le 11.55 e le 12.05) e Lance Stroll e Fernando Alonso della Aston Martin (12.05-12.15).

Da non perdere, infine, sabato mattina, gli appuntamenti con i big del Mondiale: Max Verstappen, quattro volte campione del mondo (10.35) insieme a Yuki Tsunoda (Red Bull); con loro i piloti della Alpine, Pierre Gasly e Franco Colapinto, e sopratutto Andrea Kimi Antonelli della Mercedes (10.55-11.05). Dopo di lui, sul palco per il gran finale saliranno i ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che si presenta per la prima volta in rosso davanti al pubblico italiano (11.05-11.15).

La grande novità di quest’anno è che i protagonisti della F1 che si alterneranno in ‘Fan zone’ saranno chiamati a partecipare ad alcuni giochi: lo chef del ristorante San Domenico, Max Mascia, sottoporrà a una ‘Food challenge’ i piloti Sauber (venerdì 11.25-11.35) e Haas (Oliver Bearman ed Esteban Ocon, sabato 10.25-10.35). Ai primi, insegnerà a chiudere i tortellini; i secondi, invece, si sfideranno in un test al buio per individuare pietanze e ingredienti di tre piatti tipici italiani.

Marco Principini