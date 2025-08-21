Rrapaj, leader senza paura: "Venderemo cara la pelle"

Leader in campo e nello spogliatoio, Paolo Rrapaj è il volto e l’anima del Ravenna. Al secondo capitolo della sua avventura in città – prima tra il 2016-17 e ora dal 2023 – il ventottenne centrocampista italo albanese è il capitano carismatico, avendo conquistato il cuore di compagni e tifosi grazie alla sua dedizione, alla sua leadership tecnica e al suo attaccamento ai colori. Al netto di una fugace apparizione fra i professionisti ad inizio carriera (senza peraltro debuttare), è ora al debutto fra i professionisti dopo la promozione in C ottenuta col Ravenna.

Rrapaj, con quali propositi affronta la nuova stagione?

"Essendo per me il primo campionato tra i professionisti c’è un misto di curiosità e adrenalina che mi sta accompagnando a questo inizio di stagione. Quello che, sicuramente, non cambierà è come affronterò io quest’annata. Voglia, entusiasmo e l’ambizione di ricercare sempre il massimo risultato possibile".

Cosa significa essere il capitano del Ravenna?

"Come ho sempre detto, per me è un grande onore e un grande orgoglio essere il capitano di questa squadra. È sicuramente una responsabilità che mi motiva a dare sempre il massimo".

Che campionato attende il Ravenna, anche in rapporto al livello e al blasone delle avversarie che dovrete affrontare?

"Il girone B è molto stimolante, con piazze importanti, squadre forti e sicuramente difficili da affrontare, ma il Ravenna venderà cara la pelle in ogni campo e in ogni partita. Questa è una certezza".

Cosa vi portate dietro dall’esperienza della passata stagione?

"Durante l’annata si possono avere momenti di alti e bassi, ma con il lavoro e con la forza del gruppo, abbiamo visto che si possono ottenere risultati importanti. Con questo approccio affronteremo anche il campionatoC".

Come giudica il Ravenna 2025-26?

"Abbiamo iniziato questa nuova stagione con grande entusiasmo e con un ottimo successo in Coppa contro il Cittadella. Sono arrivati giocatori forti ma soprattutto ragazzi molto disponibili all’interno dello spogliatoio. Stiamo iniziando a conoscerci meglio e non vediamo l’ora di iniziare".

Dove potrà arrivare il Ravenna? È lecito sognare?

"Dove potrà arrivare il Ravenna ancora non lo so, ma sono sicuro che daremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Sognare è lecito, certo, ma sapendo che i sogni passano dal sacrificio e dalla voglia di lavorare giorno dopo giorno".

Cosa si aspetta dalla piazza di Ravenna?

"Già l’anno scorso, la risposta dei tifosi è stata sorprendente e, giocare in casa è sempre stato bello e stimolante. Mi piacerebbe vedere il Benelli sempre pieno".

Roberto Romin