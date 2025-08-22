Roma, missione Champions . Gasp alla sfida della carriera

Gasp indossa l’elmetto: l’obiettivo si chiama Champions League. La Roma si appresta a cominciare la settima stagione consecutiva fuori dalla massima competizione europea e il raggiungimento del quarto posto non è più rimandabile. Gasperini arriva nella capitale forte di nove mirabolanti stagioni con l’Atalanta, ma l’impatto con il cambio di ambiente non è un fattore da sottovalutare. Già a Bergamo aveva mostrato una certa insofferenza sia verso la stampa che verso la dirigenza e non scopriamo certo oggi come l’animo giallorosso possa essere impaziente e di ardua gestione. Il tecnico si presenta con l’obiettivo di riuscire in un’impresa in cui hanno fallito anche nomi amatissimi. Giungere dopo Mourinho, De Rossi e Sir Claudio Ranieri non è una missione per cuori deboli. “Uomini forti, destini forti“ diceva un altro tumultuoso protagonista che ha lasciato di sé un ricordo dolceamaro. Gasp arriva con un curriculum da profeta, il cui vangelo non è negoziabile: 3-4-2-1, scolpito nella pietra. Dal mercato sono arrivati due rinforzi che, quantomento sulla carta, dovrebbero sposarsi benissimo con il suo calcio: sull’esterno, Wesley dal Flamengo e a centrocampo, a fare coppia con Koné, dal Lens, El Aynaoui. Sulla trequarti il mistero si infittisce. Difficile immaginare che un allenatore, pur dogmatico, possa rinunciare al talento di Dybala, ma la tenuta fisica della Joya sommata alla filosofia dell’uomo contro uomo, fa pensare che il titolare possa essere Soulé affiancato da giocatori più di corsa come El Shaarawy o Pisilli. Il tema centravanti è oggetto di dibattito. Statistiche alla mano, il capocannoniere dello scorso anno Retegui ha messo insieme solo 4 gettoni senza essere sostituito. Riprova di un’alternanza che potremmo rivedere: per un Dovbyk sembrato un po’ spaesato, scalpita il neoacquisto Ferguson. La Roma accende la miccia, vedremo il tenore del fuoco che divamperà.