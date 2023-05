Roland Garros 2023, avanti Cobolli e Bonadio

Roma, 23 maggio 2023 – Aspettando il tabellone principale con i big protagonisti il Roland Garros ha dato il via alle fasi di qualificazione, gli italiani impegnati fin ora non han portato a casa particolari soddisfazioni. Unici a sorridere Cobolli e Bonadio. Il primo ha sconfitto 4-6, 6-3, 4-6 il francese Herard in un match combattuto. Il secondo è passato 4-6, 6-7 contro l’australiano Duckworth. Passaro si è arreso 7-6, 6-0 contro Ymer. Bellucci non riesce a superare Hanfmann, 7-6, 6-4 il parziale. Pellegrino costretto al ritiro contro Watanuki dopo aver perso il primo set 6-2. Agamennone non riesce a superare Facundo Acosta, l’argentino si impone 5-7, 3-6. Mastrelli cede il passo ad Adrian Andreev, 3-6, 4-6 il risultato.