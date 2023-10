Rivoluzione Pesaro Rugby: quanti volti nuovi in rosa

È stata un’estate molto impegnativa per gli uomini mercato, chiamati a rinforzare il roster in vista della nuova, entusiasmante stagione. Tanti i volti nuovi in casa Fiorini per puntellare la squadra in tutti i reparti: Flavio Fusco, tallonatore romano classe 1998, nell’ultima stagione in forza al Parabiago; Alberto Mariani, terza linea milanese classe 1997, proveniente dai Centurioni Bresciani; il pilone inglese Alstair Donkor, 26 anni; il centro argentino classe ’92, Luciano Sacchetto; i giovani Alessio Dabalà, Elia Villa e Niccolò Oretti. A completare la rosa, il gradito ritorno in maglia giallorossa di Maicol Azzolini, cresciuto nel Pesaro Rugby prima di maturare importanti esperienze in élite e URC e con le nazionali giovanili. Anche lo staff tecnico è stato rinforzato con l’arrivo dell’allenatore della mischia Massimo Sandri, che darà manforte al direttore tecnico Nick Scott, al capo allenatore Paolo Panzieri e al preparatore atletico Massimo Sandri. A supportare la formazione pesarese anche il prezioso ausilio della psicologa dello sport Misa Vitaliano.