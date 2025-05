Renzi pensa positivo: "Imola merita il Circus"

"Il Gran Premio di Imola non è soltanto un evento sportivo: è un patrimonio culturale, economico e simbolico dell’intero sistema Paese". Non ha dubbi Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, alla vigilia dell’atteso appuntamento automobilistico all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. "L’Emilia-Romagna, e in particolare la città sulle rive del Santerno, si confermano ogni anno protagoniste nella gestione e nell’accoglienza di uno dei momenti più iconici del calendario della Formula 1. Imola ha dimostrato nel tempo una straordinaria capacità organizzativa – puntualizza Renzi con uno sguardo già proiettato a quella che sarà la partita per il rinnovo della corsa –. Un’identità costruita anche grazie agli investimenti importanti che hanno portato all’adeguamento del circuito ai più alti standard richiesti dal circus. Uno sforzo economico significativo, fatto con coraggio e visione".

Già, da un lato la volontà di mantenere vivo un luogo che è storia del motorsport. Dall’altro quella di restituire al mondo una delle piste più affascinanti e tecniche a livello globale: "Queste qualità hanno reso Imola un brand riconosciuto nel mondo, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’Italia su scala internazionale – analizza Renzi –. Eventi come questo, infatti, sono veri e propri motori del ‘made in Italy’ perché alimentano il turismo, muovono l’economia, creano un riflesso mediatico di alto livello e diventano veicoli straordinari per raccontare l’eccellenza e l’affidabilità dei territori italiani". Il tutto incastonato in un’atmosfera unica: "È sufficiente passeggiare per le vie della città in questi giorni per percepire il calore dell’accoglienza, l’entusiasmo collettivo, l’efficienza e la qualità dei servizi – ribadisce il segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana –. La risposta del pubblico è stata eccezionale, come dimostrano i numeri della prevendita: un segnale chiaro che questa edizione è già un successo". Poi l’appello per il futuro: "Auspichiamo che le interlocuzioni di questi giorni tra le istituzioni e la Fia possano dare esito positivo – sentenzia –. Imola merita di continuare a far parte del calendario della Formula 1 perché ogni volta che è stata chiamata in causa ha risposto con professionalità e con spirito di squadra. Dietro ad un Gran Premio c’è molto più di una gara: c’è economia, ci sono posti di lavoro e c’è promozione del territorio".

Mattia Grandi