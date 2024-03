Regole, la svolta 2026. Nuovo motore e DRS per avere più spettacolo

Vetture più leggere ma con un motore più pesante. Nel multiverso del nuovo regolamento datato 2026 si può. Due stagioni poi si cambia, in parte radicalmente, le monoposto rivoluzionarie entrate in pista appena quattro anni fa. L’obiettivo? Favorire ancora una volta sorpassi e competitività di tutti i team, a vantaggio di un maggiore spettacolo per tutti gli appassionati. E il peso del motore è solo una delle tante novità in arrivo fra due stagioni, perché nel frattempo, dopo la vera e propria rivoluzione scattata nel 2022 – proprio per favorire i sorpassi –, le squadre ci hanno preso le misure, ed è tornato un po’ tutto come prima, con posizioni congelate durante i Gran premi e distacchi ’monstre’, in questo caso della Red Bull.

Cosa ci aspetta? Avevamo detto motore. Il propulsore delle monoposto del 2026 avrà un rapporto di metà e metà fra parte elettrica e a combustione. Il motore peserà 30 chili in più rispetto all’attuale, ma verrà compensato dall’alleggerimento di altre parti della monoposto per arrivare a un peso della vettura inferiore agli 800 chilogrammi di oggi di circa 40-50 chili.

Questo a vantaggio di una maggior potenza, distribuita però più verso la parte elettrica. Il motore a combustione, passerà da 750 a 540 cavalli. L’elettrico passerà invece da 200 a 470 cavalli. Quindi la potenza complessiva aumenterà rispetto all’attuale. La transizione a una F.1 sempre più ecologica ed elettrificata comporterà un incredibile sforzo economico e di ricerca, perché bisognerà costruire propulsori V6 in grado di funzionare con benzine al 100% di origine biologica

Nel mirino c’è anche il sistema DRS, che fino a questo momento ha permesso ai piloti di fare sorpassi di slancio: verra limitato. Come è ancora da decidere, ma sicuramente il sistema sarà molto meno invasivo perché i piloti possano sì avvicinarsi e attaccare, ma non si sorpassino troppo facilmente in rettilineo, arrivando assieme al punto di frenata.

Capitolo aerodinamica. Dal 2022 sono arrivate auto più grosse rispetto alle precedenti, la stagione 2023 ha visto le monoposto più veloci della storia della F1. Ma l’idea per il 2026 è ridurre il carico aerodinamico e la resistenza così da permettere ai piloti di seguire da vicino la vettura che precede senza perdere performance.

Come già detto le monoposto saranno più leggere di circa 40-50 chilogrammi ma anche più corte.

Dal punto di vista aerodinamico verranno ridotti il carico la resistenza all’aria, con però evidenti ripercussioni sul tempo del giro: previsti fino a due secondi in più.