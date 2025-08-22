Dopo la palpitante volata salvezza dello scorso anno, la Reggiana ha scelto di ripartire nel segno della continuità. Confermatissimo, dunque, mister Dionigi che dovrà plasmare un gruppo fatto di qualche veterano (come capitan Rozzio e la bandiera Libutti) e tanti giovani. Il nuovo ds Fracchiolla ha pescato dal Brescia due giocatori importanti come il difensore centrale Papetti e il centrocampista Bertagnoli, rinforzando l’attacco con gli arrivi di Tavsan del Verona (l’anno scorso al Cesena) e con la scommessa Contè (dalla Spal). Ottima anche l’intuizione su Bozzolan, esterno sinistro acquistato dal Milan e autore di un precampionato di alto profilo. Dopo l’addio di Bardi, in porta si darà fiducia al ‘baby’ Motta (classe 2005 scuola Juventus), ma a coprirgli le spalle ci sarà comunque un veterano come Seculin (ex Chievo, Modena e Trapani).

In mezzo al campo i ritmi li detterà sempre Reinhart, una delle rivelazioni dello scorso campionato, ma ad accendere la giostra dovranno pensarci soprattutto Portanova (8 reti e 3 assist in 36 match) e Girma su cui però si sono accese diverse sirene di mercato.

Al capitolo certezze non si possono dimenticare l’attaccante Gondo, match winner nel derby col Modena, che ha rappresentato la svolta per la permanenza in Serie B e Marras il tuttofare che Dionigi ha impiegato su entrambe le fasce e che vorrebbe prolungare il contratto in scadenza. Ad oggi la Reggiana giocherebbe così, con un 3-4-2-1 molto mobile soprattutto da metà campo in su: Motta; Papetti, Rozzio, Quaranta; Marras, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Girma, Portanova; Gondo.

Nella prima uscita in Coppa Italia, i granata hanno sfiorato il colpaccio, rischiando di eliminare l’Empoli con il gol di Gondo e le grandi parate di Motta. I toscani hanno passato il turno soltanto ai rigori.