Ravenna, una storia lunga 112 anni. La C è da sempre il terreno naturale del club

Nei propri 112 anni di storia, il calcio ravennate è stato protagonista di 7 campionati serie B (il primo nel 1993-94; l’ultimo nel 2007-08). Ben più corposa è la partecipazione ai campionati di ‘terzo livello’ che era iniziata nel 1930-31 col campionato di Prima divisione. In totale sono 46, cui sono da aggiungere altri 11 campionati professionistici di serie C2 dal 1982-1983 al 2004-2005. Con quello che inizia sabato sera (match casalingo contro il Campobasso), diventano quindi 58 i campionati di Prima divisione o Serie C per il calcio giallorosso.

Il primo assaggio di 3° livello risale dunque agli anni Trenta, con cinque stagioni consecutive di Prima divisione fino al 1934-35, anni pionieristici in cui la squadra seppe imporsi in un contesto ancora in divenire. Poi, dal 1936-37, ecco la lunga frequentazione della serie C, vero terreno naturale del club, con ben 33 partecipazioni distribuite lungo decenni diversi. Un cammino costellato di salite e discese, ma sempre con il Ravenna capace di ritagliarsi momenti da protagonista.

Tra le stagioni più memorabili si collocano quelle a cavallo degli anni Novanta, quando la società giallorossa, guidata da dirigenti ambiziosi come Daniele Corvetta, seppe costruire le basi per il doppio salto che portò fino alla cadetteria. Nel 1991-92 la squadra vinse il girone di C2, trascinata dalla solidità di un gruppo che aveva già conquistato il cuore dei tifosi. Da lì iniziò una parabola ascendente che avrebbe condotto in C1 e quindi in Serie B, con Bobo Vieri astro nascente del calcio italiano.

Il Ravenna visse poi altre annate di rilievo anche in tempi più recenti. Nel 2006-07, in C1, fu un campionato entusiasmante chiuso con la promozione in B sotto la guida di Dino Pagliari. Non meno importanti sono stati gli anni di Serie C2, ben undici tra il 1982-83 e il 2004-05. Una categoria che ha rappresentato il laboratorio di rilancio per la società, con giocatori che avrebbero poi segnato la storia ravennate.

Il titolo del 1989-90, con la squadra promossa in C1, resta scolpito come passaggio chiave, così come la stagione 2000-01 in cui il Ravenna centrò i playoff. Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un club che, pur conoscendo momenti difficili e retrocessioni, ha fatto dei campionati di terzo livello la propria dimensione caratteristica, una palestra di crescita e rilancio.

Se la Serie B è stata la vetrina, la Serie C – nelle sue diverse denominazioni – è stata la casa giallorossa: 46 stagioni di battaglie, di promozioni celebrate e di delusioni da riscattare. Una lunga storia di calcio vero, fatta di sudore, gol e passione che ha cementato il legame tra il Ravenna e la sua gente. Ora, questo legame torna ad essere determinante per vivere una stagione ricca di soddisfazioni dopo 4 campionati consecutivi di serie D, tutti peraltro da protagonisti.