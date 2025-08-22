Quanto Kosta la felicità?. Udinese parte dalle certezze

Difficile pensare che se si fosse guardato un anno avanti e che nella (micro)lista dei 5 allenatori sulla stessa panchina alla prima giornata 24-25 e 25-26 ci sarebbe stato Kosta Runjaic, probabilmente in pochi ci avrebbero creduto. Eppure, il tecnico è stato una delle note più liete del campionato: sia in campo, dove la sua Udinese ha messo in difficoltà praticamente chiunque; che fuori, per la gestione comunicativa esemplare e la capacità di non sconvolgere l’ambiente con casi inutili (vedi faccenda Lucca-rigore-Thauvin). Runjaic riparte per la nuova stagione fondamentalmente con lo stesso blocco con cui ha conquistato una serena salvezza. In porta il titolare è Okoye, ma la squalifica per i fatti legati al calcioscommesse lo terrà lontano dal campo per i primi sei turni di campionato. Al suo posto, la dirigenza friulana ha deciso di rinnovare la fiducia al rumeno Sava che ha dimostrato di sapersi destreggiare bene quando chiamato in causa. Sulla linea difensiva dovrebbe trovare spazio il neoacquisto Goglichidze, a completare un reparto dove resta imprescindibile la presenza di Solet. Il folto centrocampo dovrebbe far figurare Kalström davanti alla difesa e un impiego sempre più significativo di Atta, grande risorsa dell’ultimo girone di ritorno bianconero, impiegabile sia da mezzala che dietro la punta. Chissà che forse in questa stagione, vista la partenza dolorosa di Thauvin direzione Lens, non trovi finalmente spazio anche Pafundi, oggetto finora misterioso della nostra Serie A. Per il ruolo di centravanti le opzioni non mancano: partito Lucca verso Napoli, Runjaic potrà scegliere tra l’imperante fisicità di Davis e l’imprevedibilità vivace dei giovani Bravo e Pizarro. Con il vento in poppa e voglia di stupire, l’Udinese di Kosta Runjaic riparte con l’ormai proverbiale curiosità attorno.