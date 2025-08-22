Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
Sport
PISA
22 ago 2025
PISA

Una festa attesa per 34 anni. Gilardino punta sul sicuro. .

Contarne una dietro l’altra: 1768 domeniche. Ebbene, 34 anni sono un’eternità quando li misuri in weekend fra sogni rimandati e attese smisurate. Oggi il Pisa torna in Serie A e la città si accende come un Lungarno a giugno: bandiere alle finestre, sciarpe al collo anche d’estate, bar che parlano solo di moduli e acquisti. Entusiasmo sì, ma non spensieratezza: la Serie A è una pista d’atterraggio bellissima che la città festeggia sapendo che l’atterraggio non sarà morbido.

In cabina di comando, dopo l’addio inaspettato e burrascoso con Filippo Inzaghi, c’è Alberto Gilardino: carisma mite e un’idea ostinata di lavoro. Non promette magie, promette metodo e un 3-5-2 o 3-4-3 fatto di pressing, linee corte e cultura del dettaglio. Se ti chiami Pisa, è proprio questa serietà che può fare la differenza.

La tournée estiva tedesca ha già detto qualcosa: col Bayer Leverkusen il confronto è stato inizialmente devastante, con l’Augsburg è arrivata la risposta migliore. Ma nel calcio d’agosto i risultati stanno a zero, contano solo gli anticorpi. La squadra che si è presa la Serie A è stata confermata praticamente in toto. Nel mezzo, tre arrivi che dovrebbero cambiare il respiro. Aebischer dal Bologna porta geometrie e pulizia, il metronomo che rende semplici le scelte difficili. Nzola aggiunge peso e mestiere in attacco: controlli sporchi, corse generose, gol nati dal corpo a corpo. Cuadrado regala esperienza e coraggio: gamba, dribbling, la giocata che accende i compagni. Non sono figurine: sono strumenti per una missione chiarissima, restare.

Pisa si augura che la Serie A non sia la favola di un giorno. L’ambizione è onesta e alta: lottare con le unghie e con i denti per restare nella massima categoria. Per questo la compagine di Gilardino si affida al talento di due debuttanti. Matteo Tramoni è il faro tecnico: quando accelera tra le linee cambia il volto della partita, vede la porta, serve l’ultimo passaggio e si prende la responsabilità nei momenti caldi. In Serie B ha già dimostrato di poter essere determinante e la squadra gli chiede continuità. Accanto a lui c’è attesa per Henrik Meister, giovane attaccante danese con fisico, corsa e fame da vendere. Attacca la profondità, pressa alto, tiene palla spalle alla porta e sa dare energia quando la gara si sporca. L’attaccante è stato riscattato – con 6 mesi d’anticipo – dal Rennes per 4 milioni. Poi c’è Isak Vural. Centrocampista moderno, arrivato dal Frosinone, è l’investimento più oneroso nella storia del club (4,5 milioni). Si è visto pocoin estate ma c’è fiducia. Ora tocca al campo trasformare potenziale e investimenti in punti. E se la Serie A è una salita, Pisa la farà a denti stretti: niente fuochi, coraggio addosso, finché resterà accesa l’Arena.

© Riproduzione riservata