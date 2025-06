Petrucci: "Qui la sorpresa diventa la regola. Io ho vinto nonostante Marquez e Dovizioso"

di Riccardo Galli

Mugello 2019, trionfa (perché il verbo vincere sarebbe quasi riduttivo per quella impresa) Danilo Petrucci su Ducati. Gara da brividi, podio da sorrisi e lacrime di gioia, festa che il pilota non... ricorda più.

"Quella vittoria - ricorda - fu come… un’esplosione. Sì, è vero, della gara ho ancora in testa tutto. I dettagli. Poi una volta passato sotto la bandiera scacchi non ricordo più niente. Troppo bello, troppo forte, troppo… tutto".

Dunque, una sorta di choc?

“Beh… in effetti. Primo perché vinsi con una Ducati. Ma in quelle stagione, Ducati vinceva un paio di gare, forse tre, a campionato e non tutte come adesso. Secondo: mi sentivo sulle spalle il peso di doverci provare anche io, visto che al Mugello c’erano riusciti, sulla Desmo, Lorenzo e Dovizioso. E non volevo essere io a interrompere quella serie".

Rivediamo insieme quel Gp?

"Fu una gara che riuscii a prendermi con forza, nel finale. Iniziò tutto al penultimo giro, all’uscita della curva Biondetti. Andai in testa e mi dissi: Danilo ora devi fare un ultimo giro incredibile, non puoi sbagliare nulla, ma…".

Ma?

"Alla Bucine, Marquez e Dovizioso mi passarono. Sembravano due razzi. Incredibile, ma non mollai. Al Mugello non devi mai mollare. Credo che a quel punto iniziai il mio miglior giro di tutta la vita. Stavo attaccato a Marc e Dovi, mettevo loro pressione. Andavamo come matti. In una frenata, loro due osarono troppo, li vidi andare lunghissimo. Io invece staccai alla perfezione. Lì, dove dovevo, passai in testa e andai a vincere. E scoppiò tutto, la festa, la gioia, la voglia di saltare".

Petrucci, siamo al Mugello 2025: Bagnaia avrebbe un gran bisogno di riprovare di emozioni di questo tipo. Ce la farà?

"Tutti gli occhi saranno su di lui, questo è il fatto. E Pecco in questo periodo è in una posizione molto scomoda, visto quello che sta facendo Marquez. Mi ritrovo molto in lui e capisco le pressioni a livello psicologico che Bagnaia si sente addosso, ma Pecco è un pilota forte. Deve sempre ricordarsi questo. Deve ricordarsi che è stato due volte campione del Mondo e che potrà fare ottime cose. Al Mugello, come ovunque".

Che Gp si aspetta?

"Sicuramente molto spettacolare".

A proposito, lei da quanto tempo non fa un giretto sulla pista del Mugello?

"Da troppo. Da troppo tempo non sono là. Lo dicevamo qualche giorno fa con i miei amici, in vacanza per qualche giorno. Ragazzi, ci dicevamo, è l’ora di andare a fare due giri al Mugello che poi… sa come mi piace definirla la pista toscana? E’ come la chiesa di San Pietro per i cristiani. Sì, la Cattedrale dove per forza ci devi essere stato e ci devi tornare nella tua vita. E guardi che secondo me il Mugello è davvero la nuova Cattedrale del motociclismo. Assen non lo è più, è un po’ cambiata. Al Mugello, invece, tutto è intatto come negli anni ‘70. Vuole un segreto che ho detto a pochi?".

E me lo chiede?

“Ok. Sulla pista del Mugello è stata la prima volta che in piega ho messo il ginocchio a terra. Accadde al Correntaio. E sa bene per un pilota quanto vale quel… ginocchio che tocca l’asfalto in curva".

Intanto, Petrucci si sta divertendo e togliendo bellissime soddisfazioni nel Mondiale Superbike con il team Barni, marchiato Bardahl…

"Stiamo facendo molto bene. La terza posizione in mezzo a tutti team ufficiali, rende questo 2025 interessante. Mi batto contro avversari molto forti: Bulega, Toprak, ma anche Rea e ovviamente Bautista. E tenuto anche conto che gli anni passano, non sono più un ragazzino e che noi siamo un team privato in mezzo a tanti giganti… Beh, posso fare un paragone che mi piace utilizzare quando parlo dei risultati che stiamo facendo: siamo come una squadra di calcio della provincia che lotta e ha buone possibilità di conquistare un posto in Champions League".