Petrelli "Forlì ai playoff? A portata di mano"

Elia Petrelli, bomber del Forlì: qual è il mood in vista del debutto in campionato?

"Ho sensazioni positive, a maggior ragione dopo il passaggio del turno in Coppa anche grazie a un mio gol. Certo, dobbiamo migliorare qualcosa, però stiamo diventando un gruppo coeso e vogliamo continuare su questa strada, consci che ad Arezzo sarà dura. Ad ogni modo non partiamo battuti, anzi proveremo a vincere la partita".

A 24 anni (appena compiuti) è nel pieno della maturità calcistica: sarà la stagione della sua definitiva consacrazione?

"So che questa per me è un’annata importante, nella quale dovrò cercare di fare un ulteriore salto di qualità. Spero di mantenere la continuità dell’ultima stagione, affinchè la squadra possa togliersi belle soddisfazioni".

Che regalo le piacerebbe scartare all’ultima di campionato?

"L’obiettivo è conquistare la salvezza, senza perdere di vista, però, il treno dei playoff. Che restano a portata di mano".

In passato ha già masticato il pane della serie C: quali sono le differenze rispetto alla D?

"Tra i professionisti c’è più fisicità e intensità. Certo, il livello è superiore rispetto allo scorso anno, ma sono sicuro che il Forlì ha i mezzi per fare bene anche nella nuova categoria".

Le squadre più attrezzate?

"Lo stesso Arezzo, che affronteremo proprio all’esordio, è una squadra costruita per ambire alla promozione, come l’Ascoli; poi direi la Ternana che, nonostante qualche problema societario, è sempre una bella squadra. Probabilmente anche il Ravenna potrà dire la sua…".

Dopo l’exploit della passata stagione (15 gol), i tifosi ripongono in lei grandi speranze: sente la responsabilità?

"Li ringrazio per l’affetto e la stima che nutrono nei miei confronti. Ho sempre detto che la mia priorità era restare a Forlì, qualora ci fossero state le condizioni, e fortunatamente tutte le tessere si sono incastrate. Farò del mio meglio per essere all’altezza delle loro aspettative".

“Il segreto del successo è stato il gruppo“, sono parole sue, pronunciate a promozione avvenuta: quanto perde la squadra senza capitan Gaiola?

"L’infortunio occorso a Riccardo è stata una mazzata, che ha rattristato tutti. Però sono cose che capitano nel calcio… Egli è comunque sempre con noi e resta una pedina fondamentale, sia pure ora solo fuori dal campo, per il supporto che ci offre e i consigli che dispensa. Impossibile non volergli bene".

L’entusiasmo sarà un’onda da cavalcare in un ‘Morgagni’ tirato a lucido.

"Mi auguro che quest’anno il Forlì possa contare su un importante seguito, non solo in casa ma, possibilmente, anche in trasferta. Di sicuro noi proveremo, attraverso i risultati, a portare i tifosi dalla nostra parte, auspicando che anche loro possano darci una mano nei momenti di difficoltà. La spinta di un ‘Morgagni’ ‘caldo’ può regalarci punti pesanti".

