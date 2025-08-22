Pescara, garanzia Vivarini. Il Delfino si rituffa in B

Avevamo lasciato il Pescara in un’estatica notte di quelle che segnano per sempre la vita di un tifoso. Una finale playoff con la Ternana che assomiglia più ad un poema omerico che a una partita di calcio. E come ogni narrazione epica che si rispetti, il congedo dei protagonisti ha lasciato il timore del futuro, mescolato ad un profondo senso di gratitudine. Il Pescara torna in Serie B dopo quattro stagioni, ma lo fa senza due dei principali artefici dell’impresa. Silvio Baldini, il toscano gentile, ha accettato un incarico irrinunciabile, dopo più di tre decenni da pellegrino della panchina, con quasi 900 partite tra A, B e C, andando a ricoprire la carica di commisario tecnico della nazionale Under 21. Per sostituire un personaggio così ingombrante, la dirigenza ha scelto un allenatore che a Pescara ha mosso i primi passi della carriera. Reduce da una parentesi infelice a Frosinone, di Vincenzo Vivarini, però, va ricordata la roboante esperienza alla guida del Catanzaro, portato dalla Serie C all’anticamera della Serie A. Il tecnico è chiamato al riscatto in una piazza che bramava il ritorno in cadetteria. L’altro grande protagonista di quella famigerata finale, Alessando Plizzari, autore di one man show difficilmente replicabile, dopo aver regalato al Delfino la promozione è stato, suo malgrado, protagonista di una telenovela estiva per tentare di trattenerlo dopo il prestito in Abruzzo. Il Venezia, però, è stato irremovibile e la dirigenza pescarese ha virato su un altro ottimo prospetto dell’ormai proverbiale bacino italiano di estremi difensori, ovvero Sebastiano Deplanches. In più, a portare esperienza, è arrivato in riva all’Adriatico un veterano duttile come Gaetano Letizia. Il Delfino è atteso da una stagione difficile, la concorrenza è forte, barcamenarsi nelle torbide acque della B non sarà un compito agevole, ma l’entusiasmo non manca.