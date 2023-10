Pesaro Rugby, passione, talento e orgoglio di tutte le Marche

Tutto nasce nel 1969 grazie alla lungimiranza e alla passione del dottor Tonino Uguccioni, il "Presidente per eccellenza", scomparso nel 2007, pochi mesi dopo aver ricevuto dalla Federazione Italiana Rugby la speciale onorificenza dell’“Ovale d’oro”. E questo è stato solo l'inizio della bella storia dell'Asd Pesaro, fiore all'occhiello del rugby marchigiano che nella sua storia ha disputato 5 volte il campionato di Serie A, 10 quello di B, 32 di C1, 5 di C2 e uno in D. A Uguccioni nel tempo sono succediti Giorgio Badioli (2000-2010) e l'attuale presidente Simone Mattioli. Per i kiwi giallorossi il debutto ufficiale nella Serie A italiana è datata 2016-17 e quella che inizierà domani sarà la quarta consecutiva in questa serie. L'Asd Pesaro ha anche una seconda squadra che milita in Serie C, oltre alle formazioni giovanili, nello specifico l'Under 17 e l'Under 19; mentre a curare il settore minirugby è la società Formiche Rugby, che copre le categorie dall’Under 5 all’Under 15. Come detto l'Asd Pesaro è ben radicato sul territorio ma la reputazione che ha saputo costruirsi in oltre 50 anni di gloriosa storia ha portato il suo blasone ben oltre i confini nazionali. Impossibile non citare i gemellaggi con le squadre britanniche Hawik e Reigate, con gli svizzeri del Losanna e i francesi di Tolosa e Nizza (FR). Nel 2000, poi, sono sorti quelli con Watford e Nanterre. Teatro di tutte le manifestazioni e delle varie attività che si svolgono durante l'anno è il Campo Comunale di Rugby “Toti Patrignani”, situato in via Scarpellini, in zona Muraglia, nel Comune di Pesaro.