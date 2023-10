Pesaro Rugby, consolidamento è la parola chiave del 2022/23

“Mediocritas”, in parte aurea, nell’accezione classicheggiante. La stagione 2022-2023 della Fiorini Pesaro Rugby, al termine del Girone 3 del Campionato Nazionale di Serie A la potremmo definire di consolidamento nella categoria, nella quale i marchigiani stanno accumulando innanzitutto quell’esperienza che passa attraverso la continuità di permanenza nella categoria stessa. Il quinto posto in un girone nel quale ha primeggiato la S.S. Lazio che ha poi disputato i playoff e vinto la semifinale contro il Parabiago, per poi essere sconfitta dal Vicenza in finale, rappresenta più o meno “l’equatore” della classifica stessa per Pesaro, che tra le undici squadre del girone ha evidenziato anche equidistanza di rendimento e di punteggio tra la vetta e la coda, puntellando la crescita che la società si prefigge in prospettiva. E adesso, nella stagione 2023-2024, la Fiorini Pesaro Rugby vuole edificare degli ulteriori progressi nella categoria attraverso una miscelazione di continuità e nuovi innesti anche all’interno dello staff tecnico.